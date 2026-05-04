Massara: "C'è solo la Roma, lasciamo i personalismi da parte. Futuro? Vincere oggi"

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Fiorentina: "I risultati effettivamente tengono molto aperta la corsa Champions, noi siamo contenti di esserci e vogliamo rimanerci fino alla fine. Per farlo sappiamo che dobbiamo vincere una partita molto difficile oggi, servirà una prestazione giusta".

Si sente un dirigente al termine qui alla Roma?

"Ho sempre lavorato pensando al presente e al futuro di questa squadra, ma come ha detto Gasperini noi siamo concentrati su queste partite perché potrebbero determinare un futuro più interessante".

Ma lei che cosa si aspetta dal suo futuro?

"Mi aspetto un risultato importante questa sera e domenica prossima contro il Parma, queste sono le cose che contano. I personalismi vanno lasciati da parte, c'è solo la Roma, è centro dei nostri pensieri, siamo totalmente concentrati su questo, qualsiasi altra distrazione non sarebbe produttiva".