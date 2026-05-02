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Roma, anche Massara al Tre Fontane per il match point scudetto della squadra femminile
Anche il direttore sportivo della prima squadra maschile della Roma, Frederic Massara, è presente al Tre Fontane per assistere alla gara tra Roma e Ternana Femminile.
Ha preso il via quest'oggi, con il lunch match che ha segnato la vittoria della Juventus sul Napoli, la 20ª giornata del campionato di Serie A Femminile, la prima che - nel corso di questa lunga stagione - potrebbe regalare un verdetto: la Roma infatti, battendo la Ternana nell'incontro del Tre Fontane (ore 18:30), potrebbe laurearsi campione di Italia a tre giornate dal termine della regular season, alzando così quello che sarebbe il terzo scudetto della sua storia.
In foto, lo scatto di Massara realizzato da TMW.
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