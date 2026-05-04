Roma, Massara: "Siamo concentrati sul presente. Futuro luminoso con la proprietà"

La vigilia di Roma-Fiorentina porta con sé non solo l’importanza di tre punti fondamentali per la corsa alla Champions League, ma anche un’atmosfera particolarmente tesa attorno all’ambiente giallorosso. Dopo le recenti vicende che hanno scosso il club capitolino, il direttore sportivo Frederic Massara è tornato a parlare pubblicamente, concedendo un’intervista ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio dell’Olimpico. Un faccia a faccia nel quale il dirigente ha cercato di focalizzare l’attenzione sul presente, senza lasciarsi trascinare da polemiche o voci di mercato, ma senza nemmeno evitare le domande più scomode legate al suo futuro e a quello di alcuni giocatori in scadenza.

È la prima volta dopo tutto il trambusto che viene a parlare. Immagino sia stato un momento estremamente delicato, quindi mi piaceva sapere umanamente e professionalmente come l’aveva vissuto. Cosa le ha lasciato tutto il trambusto che è successo?

"Lo viviamo tutti con una grande concentrazione sul presente, su queste partite che diventano importantissime. Abbiamo quattro gare che possono determinare veramente una corsa verso la Champions che si è riaperta anche con i risultati di ieri. Quindi siamo contenti di essere in lotta a questo punto e vogliamo rimanerci fino in fondo".

Parla di presente, direttore. Io andrei anche sulle parole nello specifico di Gasperini, perché ha detto: “È una bravissima persona Massara, colui dal punto di vista umano c’è stato feeling, non è stato lo stesso dal punto di vista sportivo e professionale”. Le chiedo se questa vicenda e l’addio di Ranieri in qualche modo avranno delle ripercussioni anche sul suo futuro.

"Queste sono cose che io non voglio commentare. Quello che so è che il futuro della Roma oggi viene pianificato con l’attenta regia di una proprietà molto presente, quindi è certamente un futuro luminoso che aspetta questi colori e che sta progettando con Gasperini in questo momento. Stiamo tutti lavorando alacremente al presente e al futuro, ma ribadisco, molto importante in questo momento concentrarsi su queste gare. C’è una Fiorentina in salute che potrebbe essere un avversario molto insidioso, quindi dobbiamo cercare di fare una grande partita per riuscire ad avere la meglio".

Parlava di pianificazione. C’è una partita che incombe, che è decisiva sotto ogni punto di vista, in particolare per tornare dentro la corsa Champions pienamente. Ci sono anche dei giocatori in scadenza che però la giocano. Le chiedo se dobbiamo aspettarci a breve giro un’ufficializzazione di qualche rinnovo.

"Intanto il fatto che non siano state fatte comunicazioni significa che comunque ci sono ancora dei dialoghi aperti con tutti questi calciatori. Poi evidentemente sarete i primi ad essere informati in un senso o nell’altro. Però ribadisco: oggi il mercato è un po’ cambiato e anche i calciatori arrivano in scadenza e arrivano proprio a fine stagione per trovare eventualmente dei nuovi accordi, ed è anche una possibilità che esiste nel caso dei nostri calciatori".