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Max Allegri nuovo allenatore del Napoli: sul solco di Conte, la difesa a tre c'è. E Lukaku?

Max Allegri nuovo allenatore del Napoli: sul solco di Conte, la difesa a tre c'è. E Lukaku?TUTTO mercato WEB
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Simone Lorini
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Simone Lorini
ieri alle 20:50Serie A

Il Napoli ha scelto il dopo Conte e ripartirà da Massimiliano Allegri nella prossima stagione: dal punto di vista tattico, non dovrebbero esserci grossi traumi, visto che oltre ad essere un allenatore espertissimo ed eclettico, il livornese è abituato a giocare con una difesa a tre da anni, proprio grazie all'eredità bianconera ricevuto da Conte dopo la fine del suo ciclo alla Juve.

Guardando la rosa azzurra, non sembrano necessari scossoni particolari dal mercato per accontentare i desideri di Allegri. Forse sulla fascia destra l'adattato Politano non è esattamente il prototipo di laterale destro che il gioco fisico del livornese esige, oltre che spremuto dalla 'cura' Conte. Ma andiamo a dare una occhiata veloce ai giocatori che Allegri potrebbe allenare.

Nella stagione che arriva, ad oggi, Allegri non avrebbe a disposizione Spinazzola, Juan Jesus ed Elmas, mentre i riscatti di Alisson e Milinkovic-Savic non sono in dubbio. C'è l'enorme punto interrogativo legato a Romelu Lukaku, uno che era stato portato da Conte e del tecnico salentino è sempre stato un fedelissimo, fino al 'tradimento' degli scorsi mesi. Abilissimo nell'arte della diplomazia, chissà che l'ex Milan non possa essere l'uomo giusto per ricucire i rapporti, fortemente incrinati, tra la piazza azzurra e l'eroe del quarto Scudetto.

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