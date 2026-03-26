Materazzi dà la carica alla Nazionale di Gattuso: "L'Italia chiamò. Oggi, come allora"

Questa sera alle ore 20:45, l'Italia si gioca il primo (e si spera anche non ultimo) atto del possibile duplice playoff di qualificazioni ai prossimi Mondiali, che questa sera mette contro agli Azzurri di Gattuso l'Irlanda del Nord come primo avversario.

Le speranze di un paese si riversano sulle spalle dell'Italia, del suo commissario tecnico e dei protagonisti che saranno chiamati a scendere in campo stasera, con la speranza di arrivare anche al prossimo atto, sul campo della vincitrice dell'altra sfida nel tabellone tra Bosnia-Erzegovina e Galles.

Tra chi sosterrà l'Italia, c'è anche Marco Materazzi. L'ex difensore ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una galleria di immagini che lo ritraggono in azione con la maglia azzurra della Nazionale italiana, con focus naturalmente sulla vittoria indimenticabile del Mondiale 2006. Materazzi, come didascalia delle foto, ha scritto poi: "L’Italia chiamò. Oggi, come allora".