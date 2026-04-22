Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Buffon: "Fui l'unico a vedere la testata di Zidane a Materazzi. E con Zizou non ne ho più riparlato"

Buffon: "Fui l'unico a vedere la testata di Zidane a Materazzi. E con Zizou non ne ho più riparlato"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Simone Lorini
Oggi alle 16:02Serie A
Simone Lorini

Nella sua lunga intervista al Guardian, Gigi Buffon ha parlato dello scioccante episodio della testata di Zidane ai danni di Materazzi, che indirizzo la finale del Mondiale 2006, poi vinto dagli azzurri anche grazie ad una sua prestazione super. Il difensore dell'Italia, lo ricordiamo, insultò il capitano francese, che reagì in modo violentissimo. Nessun altro sentì ciò che fu detto e, all'epoca, sembrò che Buffon fosse l'unico altro giocatore ad aver visto Zidane scagliare la testa contro il petto di Materazzi. "Ero a circa 15 metri di distanza e potei sentire il tonfo», scrive Buffon. "Se lo avesse fatto a chiunque altro, lo avrebbe mandato al tappeto. Il guardalinee non vide nulla. L'unico testimone fui io. Così corsi verso l'arbitro e l'assistente per attirare la loro attenzione. Materazzi era a terra, Zidane era immobile, io protestavo e finalmente il gioco si fermò". L'arbitro, Horacio Elizondo, consultò i suoi assistenti e, grazie anche alle telecamere che avevano catturato lo scontro, espulse Zidane.

Buffon ammette riguardo all'espulsione di Zidane: "Ero scosso e intrappolato tra emozioni contrastanti. Sapevo che era l'ultima partita di Zidane, uno dei giocatori più grandi e di classe nella storia del calcio. E mi dispiaceva che stesse finendo per lui in quel modo». Sarebbe passato più di un anno prima che Materazzi ammettesse di aver provocato Zidane con un insulto alla sorella dell'ex bianconero.

Buffon scuote la testa quando gli chiedo se lui e Zidane abbiano mai discusso dell'episodio. "Non ne abbiamo mai parlato", dice. "Ovviamente ci siamo incontrati tante volte e credo ci sia un bel rapporto basato sulla fiducia reciproca. Non ho mai voluto parlarne per rispetto. È un campione che ha vinto tutto, ma credo che in fondo questa sia sempre stata una situazione dolorosa e per questo non volevo che la ricordasse".

Articoli correlati
Buffon e le squadre della sua vita: "Parma la madre, Juve il padre, PSG un amico.... Buffon e le squadre della sua vita: "Parma la madre, Juve il padre, PSG un amico. Italia? Un nonno"
Buffon sulla Juve di Spalletti: "A Cagliari gara inspiegabile. Da tanto non rivedevo... Buffon sulla Juve di Spalletti: "A Cagliari gara inspiegabile. Da tanto non rivedevo questo piglio"
Buffon sul ruolo in Nazionale: "Sono nel mezzo come Ennio Doris: gira tutto intorno... Buffon sul ruolo in Nazionale: "Sono nel mezzo come Ennio Doris: gira tutto intorno a me"
Altre notizie Serie A
Inter, due giorni di riposo dopo il Como: il programma nerazzurro verso Torino TMWInter, due giorni di riposo dopo il Como: il programma nerazzurro verso Torino
Buffon su Calciopoli: "Pagato prezzo inspiegabile. Allo specchio ho visto che non... Buffon su Calciopoli: "Pagato prezzo inspiegabile. Allo specchio ho visto che non sono bugiardo"
Roma, dopo Wesley e Dybala è il turno di Rensch: lavoro in gruppo per l'olandese TMWRoma, dopo Wesley e Dybala è il turno di Rensch: lavoro in gruppo per l'olandese
Buffon e le squadre della sua vita: "Parma la madre, Juve il padre, PSG un amico.... Buffon e le squadre della sua vita: "Parma la madre, Juve il padre, PSG un amico. Italia? Un nonno"
Juventus, lavoro differenziato per Yildiz, Thuram e Holm. Foto e autografi con i... TMWJuventus, lavoro differenziato per Yildiz, Thuram e Holm. Foto e autografi con i tifosi per il turco
Fiorentina, crescono le quotazioni di Sarri per il post Vanoli: contatti per un futuro... TMWFiorentina, crescono le quotazioni di Sarri per il post Vanoli: contatti per un futuro in viola
Pisa, Gabbanini: "Avevo dei dubbi, ma qui si può fare molto bene. Ho una visione... Pisa, Gabbanini: "Avevo dei dubbi, ma qui si può fare molto bene. Ho una visione futuristica"
Ballotta: "Inter, terrei Sommer come vice di Martinez. Juve, Di Gregorio un rischio"... TMWBallotta: "Inter, terrei Sommer come vice di Martinez. Juve, Di Gregorio un rischio"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: la rivoluzione (anche dialettica) di Chivu. Milan: il vero problema è la “non crisi”. Juve: l’aggiornamento di Spalletti e la sfida all’algoritmo. Napoli: la stagione di Conte. E un campionato da aggiustare
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Motor Valley 18:30Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Immagine top news n.0 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.1 Fiorentina, crescono le quotazioni di Sarri per il post Vanoli: contatti per un futuro in viola
Immagine top news n.2 Il ministro per lo sport dell'Iran: "Potrebbe arrivare la decisione di non andare al Mondiale"
Immagine top news n.3 Josep Martinez salva l'Inter, l'agente: "È molto forte. E rispetta le decisioni di Chivu"
Immagine top news n.4 Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: Palladino con Scamacca, c'è l'ex Maldini
Immagine top news n.5 Dal sogno al crollo in 10 anni: la parabola del Leicester, retrocesso in League One
Immagine top news n.6 Caduta, rinascita e follia: Inter in finale di Coppa Italia, Chivu può scrivere la storia
Immagine top news n.7 Juventus, Spalletti ha bisogno del miglior Kenan Yildiz: lavoro mirato per il Milan
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro
Immagine news podcast n.3 Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Fuga per la Champions e per la Juventus è già iniziata la programmazione
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Alberto Di Chiara: "Fiorentina, riscattare annata disastrosa. Sarri darebbe entusiasmo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Lucchesi: "Fiorentina, Sarri sarebbe eccellente. Roma, Gasp può rimanere"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Canio: "Il calcio italiano deve cambiare. Ecco cosa si dovrebbe fare"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, due giorni di riposo dopo il Como: il programma nerazzurro verso Torino
Immagine news Serie A n.2 Buffon su Calciopoli: "Pagato prezzo inspiegabile. Allo specchio ho visto che non sono bugiardo"
Immagine news Serie A n.3 Roma, dopo Wesley e Dybala è il turno di Rensch: lavoro in gruppo per l'olandese
Immagine news Serie A n.4 Buffon e le squadre della sua vita: "Parma la madre, Juve il padre, PSG un amico. Italia? Un nonno"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, lavoro differenziato per Yildiz, Thuram e Holm. Foto e autografi con i tifosi per il turco
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, crescono le quotazioni di Sarri per il post Vanoli: contatti per un futuro in viola
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Tragedia a Catanzaro, il club si unisce al lutto della città: "Dramma che lascia sgomenti"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Sebastiani: "Sono sicuro che ci salveremo. Juve Stabia forte, va rispettata"
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Klinsmann sarà operato alla prima vertebra cervicale: confermati i sei mesi di stop
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Haps non pensa al rinnovo: "Non è il momento, sono concentrato sulla promozione"
Immagine news Serie B n.5 Flachi: "La Samp si salverà, ma mi preoccupa il futuro. Rischiamo di essere punto a capo"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, niente tifosi a Catanzaro. Ma ci sarà il presidente Stillitano
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, gli arbitri dell'ultima giornata di campionato: Ubaldi ad Arezzo, Castellone per l'Ascoli
Immagine news Serie C n.2 Criscitiello sulle squadre B: "In otto anni non hanno portato nulla di concreto al calcio italiano"
Immagine news Serie C n.3 Collegio di Garanzia CONI: respinto il ricorso della Triestina. Interrotto quello della Ternana
Immagine news Serie C n.4 Il Collegio di Garanzia rigetta il ricorso del Trapani sulla penalizzazione. Arriva la nota ufficiale
Immagine news Serie C n.5 Serie C, quanti playout si disputeranno? Di sei possibili ce n'è uno solo certo
Immagine news Serie C n.6 Niente da fare per il Trapani, il CONI respinge il ricorso. Antonini: "Scandalo senza precedenti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, Gallina: "Sentiamo la pressione di dover sostituire le big. Ma la viviamo con serenità"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il Chelsea ‘copia’ l’Arsenal: le Women giocheranno a Stamford Bridge dalla prossima stagione
Immagine news Calcio femminile n.3 La FIFA annuncia il nuovo ranking femminile: l'Italia scivola al 14° posto. Inghilterra sul podio
Immagine news Calcio femminile n.4 Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve, Braghin: "Il calcio femminile non può vivere di solo mecenatismo. Serve sostenibilità"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?