Buffon: "Fui l'unico a vedere la testata di Zidane a Materazzi. E con Zizou non ne ho più riparlato"

Nella sua lunga intervista al Guardian, Gigi Buffon ha parlato dello scioccante episodio della testata di Zidane ai danni di Materazzi, che indirizzo la finale del Mondiale 2006, poi vinto dagli azzurri anche grazie ad una sua prestazione super. Il difensore dell'Italia, lo ricordiamo, insultò il capitano francese, che reagì in modo violentissimo. Nessun altro sentì ciò che fu detto e, all'epoca, sembrò che Buffon fosse l'unico altro giocatore ad aver visto Zidane scagliare la testa contro il petto di Materazzi. "Ero a circa 15 metri di distanza e potei sentire il tonfo», scrive Buffon. "Se lo avesse fatto a chiunque altro, lo avrebbe mandato al tappeto. Il guardalinee non vide nulla. L'unico testimone fui io. Così corsi verso l'arbitro e l'assistente per attirare la loro attenzione. Materazzi era a terra, Zidane era immobile, io protestavo e finalmente il gioco si fermò". L'arbitro, Horacio Elizondo, consultò i suoi assistenti e, grazie anche alle telecamere che avevano catturato lo scontro, espulse Zidane.

Buffon ammette riguardo all'espulsione di Zidane: "Ero scosso e intrappolato tra emozioni contrastanti. Sapevo che era l'ultima partita di Zidane, uno dei giocatori più grandi e di classe nella storia del calcio. E mi dispiaceva che stesse finendo per lui in quel modo». Sarebbe passato più di un anno prima che Materazzi ammettesse di aver provocato Zidane con un insulto alla sorella dell'ex bianconero.

Buffon scuote la testa quando gli chiedo se lui e Zidane abbiano mai discusso dell'episodio. "Non ne abbiamo mai parlato", dice. "Ovviamente ci siamo incontrati tante volte e credo ci sia un bel rapporto basato sulla fiducia reciproca. Non ho mai voluto parlarne per rispetto. È un campione che ha vinto tutto, ma credo che in fondo questa sia sempre stata una situazione dolorosa e per questo non volevo che la ricordasse".