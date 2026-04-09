Materazzi durissimo con lo United: "McTominay il più grande errore di mercato della storia"

Scott McTominay è stato un errore del Manchester United. O meglio, mandarlo via per appena 30 milioni di euro, impacchettandolo direzione Napoli. Il centrocampista scozzese alla sua prima stagione in Serie A l'anno scorso ha raggiunto picchi mostruosi, con 13 gol e 6 assist stagionali, oltre allo Scudetto.

Uno di quelli che ha evidenziato la scelta sbagliata di Old Trafford a "scaricare" McTominay è Marco Materazzi. Il difensore centrale italiano, intervenuto durante un evento promozionale, ha puntato il dito senza mezzi termini contro la dirigenza inglese: "McTominay è un giocatore incredibile. Non capisco come il Manchester United l'abbia venduto per così pochi soldi, perché il suo valore è di 70 milioni di euro o più", le prime parole riprese da Mundo Deportivo.

"È senza dubbio il più grande errore del calciomercato che abbiamo mai visto in tutta la storia", la bordata alla dirigenza dei Red Devils. "Quando emerse dal vivaio del Manchester United, giovanissimo, dissi che sarebbe diventato uno dei migliori al mondo, e ora lo è", ha aggiunto Materazzi. A 29 anni, Scott McTominay ha occupato il 18° posto nella classifica del Pallone d'Oro 2025, ha trascinato la Scozia alla qualificazione ai Mondiali 2026 e questa stagione con il Napoli ha superato la doppia cifra di reti personali tra tutte le competizioni.