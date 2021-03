Matthaus: "A 20 anni sarei potuto andare alla Juve ma i soldi non mi interessavano"

Intervistato da Kicker, l'ex centrocampista dell'Inter, Lothar Matthaus ha rivelato di essere stato vicino alla Juventus nel corso della sua carriera: "C'erano offerte ogni anno, quando avevo 20 anni sarei potuto andare a giocare alla Juventus e guadagnare 20 volte di più. Il denaro però non è stato decisivo in nessun cambiamento, altrimenti non sarei stato in grado di andare al Bayern Monaco nel 1984. Poi, non mi sentivo abbastanza maturo per la Serie A".