Mauri: "Baroni va confermato, il 6-0 dell'andata contro l'Inter solo un episodio"

La Lazio si prepara alla sfida contro l'Inter, decisiva per la corsa all'Europa e l'ex calciatore biancoceleste Stefano Mauri ai taccuini de Il Corriere della Sera spiega cosa si attende dalla casa di stasera: "Sono convinto che emergerà l’orgoglio. Sono punti pesantissimi, la squadra di Baroni può sfruttare le ripartenze", ha spiegato. Credo che questi risultati quasi invertiti siano dovuti a una questione tattica", ha detto. Secondo lui i giocatori di Baroni si trovano meglio a giocare in campo aperto, situazione più frequente lontano dall'Olimpico.

Su questo per Mauri non ha influito lo 0-6 subito proprio contro l'Inter a dicembre: "Si tratta di un episodio, non penso abbia influito sull’approccio successivo all’Olimpico". In chiusura, poi, l'ex capitano si è espresso sul lavoro in stagione di Marco Baroni, che per lui andrebbe confermato in panchina: "Per me ha fatto un ottimo lavoro. Nessuno avrebbe predetto la Lazio a pari punti con la Juve a 180 minuti dal termine".

La classifica aggiornata

Napoli 78 punti

Inter 77

Atalanta 74*

Juventus 64

Lazio 64

Roma 63

Bologna 62

Milan 60

Fiorentina 59

Como 48

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40*

Cagliari 33

Hellas Verona 33

Parma 32

Venezia 29

Empoli 28

Lecce 28

Monza 18

*Una partita in più

Il programma del 37° turno di Serie A

17/05/2025 sabato 20.45 Genoa - Atalanta 2-3

18/05/2025 domenica 20.45 Cagliari - Venezia DAZN

18/05/2025 domenica 20.45 Fiorentina - Bologna DAZN/SKY

18/05/2025 domenica 20.45 Hellas Verona - Como DAZN

18/05/2025 domenica 20.45 Inter - Lazio DAZN/SKY

18/05/2025 domenica 20.45 Juventus - Udinese DAZN

18/05/2025 domenica 20.45 Lecce - Torino DAZN/SKY

18/05/2025 domenica 20.45 Monza - Empoli DAZN

18/05/2025 domenica 20.45 Parma - Napoli DAZN

18/05/2025 domenica 20.45 Roma - Milan DAZN