Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Maximiliano Pellegrino: "Atalanta-Juve decisiva per la Champions. Palladino? Ambizioso come Gasp"

Maximiliano Pellegrino: "Atalanta-Juve decisiva per la Champions. Palladino? Ambizioso come Gasp"TUTTO mercato WEB
© foto di Alessandro Pizzuti
Oggi alle 08:30Serie A
Filippo Davide Di Santo

Sabato ci sarà Atalanta-Juve, e la Dea ha ancora l'opportunità di poter agguantare il5° posto in classifica. In esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ha parlato l'ex difensore nerazzurro Maximiliano Pellegrino: tra il momento di entrambe le squadre e anche qualche ricordo nerazzurro.

Come giudica questa Atalanta del “dopo Gasperini”?
“Nel primo periodo l’Atalanta ha riscontrato qualche difficoltà, ma Palladino è riuscito a prenderla in corsa portandola a lottare per grandi obiettivi proprio come Gasperini. Ora la Dea sta puntando per entrare in Europa League. I ragazzi sono motivati”.

Palladino sta facendo un grande lavoro: può ancora sperare nella Champions?
“La speranza deve esserci sempre per l’Atalanta. La Champions è lontana però i nerazzurri devono continuare a lottare fino all’ultima giornata, e contro la Juve sarà decisiva. Staremo a vedere: per i bergamaschi entrare in Coppa dei Campioni è importante”.

Secondo lei chi è il trascinatore di questa Atalanta?
“Mi piace molto De Ketelaere. Charles è un giocatore con tanta qualità e risulta sempre tra i più pericolosi in area di rigore. Lui è il motore offensivo della squadra, e l’Atalanta si appoggia molto su di lui visto il suo grande contributo”.

Giusto dire che De Ketelaere abbia compensato la cessione di Lookman?
“Assolutamente si. Vero che Lookman è stato un giocatore impressionante a Bergamo, dove ha vinto anche l’Europa League. Tuttavia De Ketelaere è un grande uomo squadra: determinante per questa Atalanta”.

In che giocatore si rivede guardando l’attuale difesa atalantina?
“Difficile fare paragoni, sono cambiate tante cose. La mia esperienza nel calcio italiano è stato molto formativa soprattutto dal punto di vista tattico. L’Atalanta comunque ha grandissimi difensori, e mi fa piacere vederla in alto: prima si lottava per non retrocedere, ora lotta per l’Europa”.

Parlando della Juventus, come giudica il lavoro di Spalletti?
“Credo che Spalletti stia facendo bene. Luciano mi piace come allenatore, dimostrando di essere all’altezza di una piazza come quella della Juventus. Forse manca un po’ di continuità sotto il profilo delle vittorie, però ha perso poche partite. Tuttavia sarà difficile per la Juve affrontare l’Atalanta”.

Yildiz può essere definito il numero 10 juventino più forte degli ultimi anni?
“Lui è un grandissimo giocatore che sta facendo cose impressionanti. Non sono d’accordo però sul fare paragoni con certi giocatori tipo Del Piero. Yildiz ha comunque potenziale e continuerà a portare soddisfazioni alla Juventus”.

Atalanta-Juve vuol dire anche Koopmeiners: perché il ragazzo non si è ripetuto come a Bergamo?
“Il calcio non è facile. Tutto dipende dal contesto e dai dettagli: per esempio l’ambiante. Molte volte si giudica il calciatore dando per scontato certe cose. Se hai una squadra forte al tuo fianco e che ti da fiducia, riesci a fare la differenza. Penso che Koopmeiners abbia riscontrato difficoltà su questo aspetto”.

Parlando del suo passato, cosa ricorda del goal che ha siglato contro la Juve nel 2009?
“Una partita combattuta che finì 2-2. Abbiamo avuto grandissima intensità contro una squadra che aveva moltissimi campioni: mi ricordo su tutti Del Piero e Nedved. Un bel ricordo perché non capita tutti i giorni di segnare alla Juve: fu una grandissima soddisfazione per me”.

Che ricordo ha dei suoi tre anni a Bergamo?
“Un ricordo bellissimo perché sono stato molto bene: nutro grande affetto per i bergamaschi e tutta la gente che lavora per l’Atalanta. Molte volte ritorno a Bergamo perché sono stato felice, anche perché era collegato ad un periodo dove il calcio italiano aveva grandissimi campioni. Solo ricordi emozionanti”.

Che mister erano Antonio Conte e Gigi Delneri?
“Due grandi allenatori sia ambiziosi che capaci. Gigi lavorava molto sulla fase difensiva, e noi difensori lavoravamo tanto per essere sempre al centro del gioco. Antonio era un mister che ci faceva lavorare molto sui dettagli. Ho avuto la fortuna di essere allenato da questi due grandi mister all’Atalanta”.

Cosa è mancato per andare in Coppa UEFA?
“Non era facile entrare in Europa. Come ho detto prima, la Serie A aveva delle squadre competitive che lottavano per andare in Coppa UEFA. Noi abbiamo fatto delle buonissime annate dove anche noi avevamo grandissimi calciatori, ma non eravamo ai livelli delle big”.

Cosa ricorda di quell’Atalanta-Bologna del 2010 pieno di polemiche?
“Il 2010 fu una stagione difficile per me: giocai poco e ci furono dei problemi. Di quella gara mi ricordo che ci avevano fischiato un rigore inesistente. Visto che giocavo poco, vivevo ogni minuto con intensità perché sono abituato a dare tutto, però peccavo molto sulla continuità. Affrontando quel contesto dove ci stavamo giocando la salvezza era difficile essere tranquilli: l’arbitro aveva sbagliato, ma anche io ho delle responsabilità. È andata così, ma nonostante ciò l’Atalanta si è ripresa e sono contento di questo”.

Che gara si aspetta sabato tra Atalanta e Juventus?
“Mi aspetto una grande gara. Il desiderio è vedere sempre l’Atalanta in alto perché nutro grande affetto per la città e per il club. Mi aspetto una Dea che faccia una buona gara nonostante il potenziale della Juventus: una grande gara dove secondo me i nerazzurri faranno risultato”.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Talenti in fuga: Ruggeri tiene testa a Yamal ma non ha mai giocato in Nazionale Talenti in fuga: Ruggeri tiene testa a Yamal ma non ha mai giocato in Nazionale
Atalanta, Zappacosta: "Rincorsa pazzesca in campionato, ora continuiamo a surfare... Atalanta, Zappacosta: "Rincorsa pazzesca in campionato, ora continuiamo a surfare l'onda"
Serie C, i marcatori: Puczka della Juve NG tocca quota 10. Nel Girone A, avanza Pellegrini... Serie C, i marcatori: Puczka della Juve NG tocca quota 10. Nel Girone A, avanza Pellegrini
Altre notizie Serie A
Nuova chance per David, col mercato sullo sfondo: 4 club osservano, la Juve fissa... Nuova chance per David, col mercato sullo sfondo: 4 club osservano, la Juve fissa il prezzo
Colomba: "La Nazionale è la Nazionale, ma se Conte lasciasse Napoli gli dispiacerebbe"... Colomba: "La Nazionale è la Nazionale, ma se Conte lasciasse Napoli gli dispiacerebbe"
Sarri alla Fiorentina in caso di addio alla Lazio? Il CorSport: "Maurizio a Firenze... Sarri alla Fiorentina in caso di addio alla Lazio? Il CorSport: "Maurizio a Firenze penserebbe"
Juventus, avanti con Spalletti: il rinnovo è fatto, a breve l'annuncio. Cifre e dettagli... Juventus, avanti con Spalletti: il rinnovo è fatto, a breve l'annuncio. Cifre e dettagli
Restyling stadio "Ferraris": 4 anni per rifare lo stadio. Le tempistiche dei lavori... Focus TMWRestyling stadio "Ferraris": 4 anni per rifare lo stadio. Le tempistiche dei lavori
Paratici: "Alla Juve eravamo 20 anni avanti tutti. CR7? Rese troppo facile la vita... Paratici: "Alla Juve eravamo 20 anni avanti tutti. CR7? Rese troppo facile la vita ai compagni"
Napoli, presto cittadinanza onoraria a De Laurentiis. Entro luglio il progetto per... Napoli, presto cittadinanza onoraria a De Laurentiis. Entro luglio il progetto per il Maradona
Mateta sfiderà la Fiorentina 'grazie' a un infortunio. Il Milan a conti fatti... TMWMateta sfiderà la Fiorentina 'grazie' a un infortunio. Il Milan a conti fatti...
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Quella di Spalletti è una proposta populista ma anche un grido d'allarme. Mettetevi (s)comodi: i tragici dati italiani e due esempi virtuosi. L'Atalanta Under 23 e Gasperini
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, la proprietà è con Gasperini: l'allenatore prepara la svolta contro il Pisa
Immagine top news n.1 Napoli, il futuro di Conte si deciderà a Ischia: fra 45 giorni il summit con Aurelio De Laurentiis
Immagine top news n.2 Paratici: "Commisso non vuole vendere la Fiorentina. Speriamo di tenere Kean, Fagioli da Barça"
Immagine top news n.3 Moise Kean't: il bomber non recupera. Fiorentina, quante assenze nella 'finale anticipata' col Palace
Immagine top news n.4 Crystal Palace-Fiorentina, le probabili formazioni: torna Dodò, in avanti Piccoli dal 1'
Immagine top news n.5 Bologna-Aston Villa, le probabili formazioni: dubbi in difesa e a centrocampo per Italiano
Immagine top news n.6 Le verità di Gabriele Gravina: “Falsità per dare caccia ai colpevoli”. Il dossier del presidente
Immagine top news n.7 Non c'è due senza tre? L'Atletico sbanca Barcellona, più vicino a eliminarlo di nuovo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Goretzka e Kompany: serve il coraggio di osare per le italiane. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Conte adesso apre: è pronto a cambiare e ADL a liberarlo. Ma sarà per l'Italia?
Immagine news podcast n.3 "Il Napoli riscatterà Alisson Santos. Bravo Manna, anche per Giovane". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Juve, il sogno resta Tonali ma l'occasione può essere Goretzka. Pressing su Kolo Muani
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Enzo Bucchioni: "Milan, Champions non a rischio. Fiorentina, ce l'ho con Kean"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, il tecnico per il dopo-Conte secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Carnasciali: "Fiorentina, Paratici non può sbagliare il prossimo allenatore"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Colomba: "La Nazionale è la Nazionale, ma se Conte lasciasse Napoli gli dispiacerebbe"
Immagine news Serie A n.2 Sarri alla Fiorentina in caso di addio alla Lazio? Il CorSport: "Maurizio a Firenze penserebbe"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, avanti con Spalletti: il rinnovo è fatto, a breve l'annuncio. Cifre e dettagli
Immagine news Serie A n.4 Restyling stadio "Ferraris": 4 anni per rifare lo stadio. Le tempistiche dei lavori
Immagine news Serie A n.5 Paratici: "Alla Juve eravamo 20 anni avanti tutti. CR7? Rese troppo facile la vita ai compagni"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, presto cittadinanza onoraria a De Laurentiis. Entro luglio il progetto per il Maradona
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo all'esame Frosinone: forse senza Joronen. Anche se si tenta il recupero del portiere
Immagine news Serie B n.2 Il Venezia e Marco Modolo ancora insieme. Il capitano promosso tecnico della Primavera
Immagine news Serie B n.3 Avellino, la salvezza passa anche dai piedi di Tutino. Fondamentale il fattore Partenio
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, Parodi: "Rabbia per Mantova, ma siamo pronti a dare tutto per la salvezza"
Immagine news Serie B n.5 La Serie B ricorda Piermario Morosini: in campo con una fascia commemorativa
Immagine news Serie B n.6 Brugman: "Chiunque giochi, lo fa per la causa comune: è questo il Pescara. E ora 5 finali"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Messaggi: "Playoff difficili ma finché la matematica non ci condanna ci proviamo"
Immagine news Serie C n.2 Benevento, Floro Flores: "Devo tutto a Vigorito. Zeman è quello che mi porta più dentro"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Knezovic verso il ritorno al Sassuolo. Interessi da diversi club di Serie B
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Iervolino cede a Rufini: firma attesa a metà settimana
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, DASPO a tre tifosi per il lancio di fumogeni. I fatti risalgono ad un anno fa
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i marcatori: Puczka della Juve NG tocca quota 10. Nel Girone A, avanza Pellegrini
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Aston Villa, al Dall'Ara arriva la grande favorita del torneo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Genoa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Soncin: "Sentiamo la responsabilità. Vogliamo giocarci il primo posto fino all'ultimo"
Immagine news Calcio femminile n.4 La Top11 della Serie A Women: tanta Juve e ci sono due prossime 'avversarie' dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.5 Paura per Di Guglielmo in Bay FC-Washington Spirit. La terzina rassicura sulle sue condizioni
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'altra Italia alla caccia di un Mondiale: Serbia e Danimarca sulla strada delle Azzurre
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Luigi Garzya, il difensore capace di "dividere" e "unire" Lecce e Bari Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…