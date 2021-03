McKennie posa con CR7 e Morata e carica la Juve in vista del Porto: "Pronti per la sfida!"

vedi letture

La Juventus è reduce dal brillante successo ottenuto in rimonta contro la Lazio nella sfida giocata sabato. Adesso, per la formazione bianconera è tempo di pensare alla Champions League: domani, a Torino, arriverà il Porto per la sfida di ritorno degli ottavi. C'è una sconfitta (2-1) da ribaltare, ma i ragazzi di Pirlo sono pronti e carichi, come dimostra Weston McKennie: il centrocampista americano ha postato su Instagram una foto con Cristiano Ronaldo e Morata, corredando il tutto con la frase "Pronti per la sfida!".