McTominay prima spreca, poi si fa perdonare: Napoli avanti al 3', scozzese in doppia cifra
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Napoli avanti al 3' con Scott McTominay. Azzurri che sono partiti fortissimo, con lo scozzese che qualche istante prima aveva sprecato una clamorosa palla gol. Si rifà subito dopo ricevendo al limite dell'area da De Bruyne: stop di sinistro e tiro rasoterra di destro che finisce nell'angolo più lontano. 10° gol in questo campionato per lo scozzese.
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