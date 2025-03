McTominay tiene il passo, Barella il più costoso: i valori di mercato di Napoli e Inter

vedi letture

Molto della sfida del Maradona passerà dal centrocampo. Sia Conte che Inzaghi hanno incentrato le sorti delle proprie squadre sulla qualità della linea mediana, che oltre a portare gol e assist è responsabile della creazione del gioco e della solidità difensiva. Su TMW abbiamo analizzato nel dettaglio le valutazioni dei due reparti.

I protagonisti

Uno dei giocatori che potrebbero risolvere la sfida è Scott McTominay, scozzese arrivato in estate e già punto di riferimento della squadra di Conte. Dall'altra parte attenzione a Nicolò Barella, il vero intoccabile della mediana di Inzaghi. Con McTominay ci sono Lobotka, Anguissa (oggi fuori per infortunio) Gilmour, Billing e Hasa. Mentre nelle fila dei nerazzurri ecco Calhanoglu e Mkhitaryan, oltre a Zielinski, Frattesi, Asllani e gli esterni Dumfries, Zalewski e Dimarco.

Le valutazioni

La classifica in questione la guida proprio Barella: la valutazione di Transfermarkt è di 80 milioni di euro. Alle sue spalle Dimarco (60), Calhanoglu (40), Frattesi (32), Dumfries (20), Asllani (18), Zielinski (18), Zalewski (10) e Mkhitaryan (5). In casa Napoli il valore più alto è quello di McTominay, 40 milioni di euro. Quindi Lobotka (28), Anguissa (27), Gilmour (16), Billing (14) e Hasa (1). Per l'Inter il totale è di 283 milioni di euro (per 9 giocatori), per il Napoli di 126 milioni (per 6 giocatori).

Contratti, rinnovi e implicazioni di mercato

In casa Napoli tutto sembra tranquillo o quasi, con l'unica situazione attenzionata che è quella di Anguissa: il club sta trattando il rinnovo, ma senza ansie vista l'opzione per i prossimi due anni in mano alla società. Più in evoluzione il reparto dell'Inter: a fine anno Frattesi potrebbe tornare a chiedere la cessione, mentre sono da valutare eventuali offerte per Calhanoglu e Asllani. Con l'aggiunta di Sucic già definita per il prossimo anno.