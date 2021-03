Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° marzo

vedi letture

IL CROTONE SALUTA STROPPA E SI ACCORDA CON COSMI. L'INTER GUARDA AL FUTURO MA L'INCERTEZZA DEL CLUB BLOCCA TUTTO. MILAN, PRONTI I MILIONI PER RISCATTARE TOMORI. IL NAPOLI SI COMPATTA INTORNO A GATTUSO

Il Crotone questa mattina ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa dopo l'ennesimo ko subito contro il Cagliari e l'ultimo posto sempre più lontano dalla salvezza. Successivamente, nel corso della serata, è arrivata l'ufficialità della firma del nuovo tecnico Serse Cosmi, che ha sottoscritto un accordo fino a giugno 2021.

L'Inter guarda con interesse al mercato che verrà nonostante i problemi societari che condizionano il lavoro dei dirigenti. Per la fascia sinistra, l'ultimo nome è quello di Augello che sta facendo molto bene alla Sampdoria. Per il centrocampo invece, Conte sarebbe soddisfatto di abbracciare Wijnaldum in scadenza col Liverpool, ma i 10 milioni a stagione richiesti e i dubbi sul futuro del club bloccano al momento la trattativa. A riportarlo è Fcinternews.it.

Il Milan si è convinto totalmente dell'operazione che ha portato Fikayo Tomori in Italia. Il calciatore ha un diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro che se prima sembravano tanti adesso sembrano addirittura pochi visto le prestazioni del calciatore. I rossoneri però non sono preoccupati dai costi dell'eventuale acquisto e starebbero solo studiando la tempistica giusta per versare quanto pattuito e aggiungere l'ex Blues alla propria rosa. A riportarlo è Sky.

Secondo Tuttosport, il Napoli ha interrotto il casting allenatore in vista del prossimo campionato con De Laurentiis che si è riavvicinato alla squadra dopo settimane complicate. Il presidente spera che la vittoria sul Benevento possa essere un segnale della rinascita e ora è pronto a schierarsi al fianco della squadra e del tecnico, almeno fino alla fine della stagione.

IL RENNES SALUTA STEPHAN. BAYERN MONACO, VISITE MEDICHE PER RICHARDS. SAMPAOLI APPRODA AL MARSIGLIA, MA LA PRIMA PANCHINA È RIMANDATA AL 10 MARZO

Julian Stephan, tecnico che era riuscito nell'impresa di trascinare il Rennes in Champions League, ha dato le proprie dimissioni da tecnico dei francesi dopo la terza sconfitta consecutiva.

Il Bayern Monaco non perde tempo e continua a costruire la squadra del futuro. Dopo Upamecano, i bavaresi hanno praticamente acquistato anche il difensore Omar Richards, attualmente in forza al Reading. Il giocatore, che ha già effettuato le visite mediche, firmerà un accordo di 4 anni.

A Marsiglia continua a crescere la voglia di conoscere il nuovo allenatore Jorge Sampaoli. Il tecnico arriverà domani in Francia, poi dovrà attendere almeno dieci giorni per protocollo prima di andare in panchina, ritorno che a questo punto coinciderà con la sfida contro il Rennes del prossimo 10 marzo.