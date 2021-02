Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ROMA, TRE PASSAGGI CHIAVE PER IL RINNOVO DI PELLEGRINI, IERI INCONTRO A TRIGORIA CON L'AGENTE DI HYSAJ. LAZIO, SETTE RINNOVI DA TRATTARE. SASSUOLO, VICINO IL RINNOVO FINO AL 2023 DI CAPUTO. SAMPDORIA, SI TRATTA IL RINNOVO DI QUAGLIARELLA E RANIERI CON INGAGGIO RIDOTTO. TRE SQUADRE SU POBEGA MA LUI VUOLE TORNARE AL MILAN. VERONA, TUPTA RIENTRA DALL'ASCOLI E VA IN PRESTITO AL SION.

Capitan presente e futuro. Dopo il caso Dzeko, Lorenzo Pellegrini ha ereditato la fascia da capitano dal bosniaco. È lui il presente ma anche il futuro della Roma e Tiago Pinto lavora per il rinnovo di contratto del centrocampista. Come scrive La Gazzetta dello Sport infatti, sono tre i passaggi chiave: prolungamento del contratto, in scadenza nel 2022, fino al 2026; aumento d’ingaggio dai circa 2,7 milioni attuali (coi bonus) ad almeno 3,5 milioni: cancellazione della clausola di rescissione da 30 milioni, incubo degli ultimi mercati. della Roma.

L'agente del terzino del Napoli Elseid Hysaj (27), Mario Giuffredi, ha incontrato ieri a Trigoria il DG della Roma, Tiago Pinto, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Si è parlato del futuro del terzino albanese, che a giugno lascerà la Campania al termine del suo contratto come confermato dallo stesso Giuffredi due giorni fa a Radio Punto Nuovo: "Il suo rinnovo è un discorso chiuso, l'anno prossimo saremo altrove e l'intenzione del Napoli è quella di guardare in altre direzioni. Noi stiamo parlando con altri club, come è normale che sia", riporta vocegiallorossa.it.

C’è una data lontana, ma non troppo, che condizionerà i prossimi mesi della Lazio: 30 giugno 2022. È fissata per quel giorno - sottolinea il Corriere di Roma - la scadenza dei contratti di sette calciatori biancocelesti, tutti a loro modo rilevanti. In ballo ci sono giocatori di tutte le età: dal ventitreenne Luiz Felipe al trentottenne Reina passando per Strakosha, Marusic, Patric, Leiva, Caicedo. Molte di queste situazioni devono essere affrontate e risolte entro la prossima estate, altrimenti il rischio di perdere i calciatori a zero diventa concreto. Per questo il direttore sportivo Tare avrà molto lavoro da svolgere entro breve tempo, visto che dovrà anche decidere quale strada prendere con i «vecchi» Radu, Lulic e Parolo, in scadenza già a giugno.

Ciccio Caputo e il Sassuolo, avanti insieme. Ultime formalità tra le parti risolte. Dai contatti fitti di gennaio alle firme. L’attaccante sta per rinnovare fino al 2023 il suo contratto con la società neroverde. L’avventura di Ciccio Caputo con il Sassuolo continua...

Appuntamento è rinviato a data da destinarsi per i rinnovi dei contratti di Claudio Ranieri e Fabio Quagliarella, in scadenza il prossimo giugno. Come riporta Il Corriere dello Sport ci sarebbero stati dei contatti fra le parti: l'idea è quella di prolungare i contratti, ma con una riduzione del circa il 30% di entrambi gli ingaggi.

Tommaso Pobega sta giocando un'ottima stagione con la maglia dello Spezia, squadra in cui si è trasferito in estate in prestito dal Milan. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di alcuni club europei come Leicester, Leeds e Eintracht Francoforte, ma il giovane centrocampista, cresciuto nel settore giovanile milanista, punta a tornare in rossonero. Lo riporta Tuttosport.

Hellas Verona FC comunica di aver dato il proprio benestare al trasferimento di Lubomir Tupta dall’Ascoli Calcio 1898 FC all’FC Sion, a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione con diritto di opzione per la Società elvetica e di contro-opzione per il Club gialloblù.

BENFICA, ECCO VERISSIMO. WOLVERHAMPTON, JONNY OTTO RINNOVA FINO AL 2025. NANTES, COMUNICATO IL LICENZIAMENTO DI DOMENECH. YAYA TOURE RIPARTE DALL'UCRAINA.

Annunciato a metà gennaio, il Benfica dà il benvenuto a Lucas Verissimo, difensore brasiliano in arrivo dal Santos. Nelle ultime finestre di mercato il giocatore è stato spesso accostato a numerose squadre italiane (tra cui Roma, Inter e Torino) e si è trasferito in Portogallo solamente adesso a causa degli impegni col suo club, arrivato a giocare la finale di Copa Libertadores. Il club portoghese ha blindato il centrale, 25 anni, con un contratto fino al 2025.

Il Wolverhampton ha reso noto con un comunicato ufficiale il rinnovo di Jonny otto fino al 2025. Allungato di due stagioni, pertanto, l'accordo. Il terzino sinistro, 26 anni, è rientrato in campo tre giorni fa dopo un brutto infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la stagione in corso.

Antoine Kombouaré è in procinto di diventare il nuovo allenatore del Nantes, prendendo il posto di Raymond Domenech. L'ex tecnico di PSG, Guingamp, Dijon e Tolosa è già in città e sarà in panchina domenica contro l'Angers insieme a un suo collaboratore. A Domenech è stato comunicato il licenziamento alle 17.15, dopo la sconfitta nella Coupe de France contro il Lens (2-4) .

Yaya Toure riparte dall'Ucraina. L'ex centrocampista di Barcellona e Manchester City inizia la sua carriera di allenatore. Come si legge sul sito ufficiale del club, l'ivoriano farà parte dello staff tecnico dell'Olimpik Donetsk.