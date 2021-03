Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, PIRLO NON E' IN DISCUSSIONE. MILAN, IPOTESI RINNOVO ANNUALE PER DONNARUMMA. NAPOLI-INSIGNE, PROVE DI FUTURO. LAZIO, STRAKOSHA VERSO L'ADDIO IN ESTATE. SAMPDORIA, FERRERO PENSA AL RITORNO DI MIHAJLOVIC

JUVENTUS

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su presente e futuro della panchina della Juventus. Nonostante l'eliminazione Champions contro il Porto, la società sembra comunque decisa, al momento, a continuare a puntare su Andrea Pirlo. Anche per giustificare e provare a capitalizzare l'azzardo fatto. Ieri sera, lo stesso Pirlo ha spiegato di non sentirsi a rischio e che dopo la gara ha parlato anche con Andrea Agnelli: "e mi ha detto che il progetto è iniziato, sono qui per una storia a lungo termine".

MILAN

Il 30 giugno si avvicina sempre di più e per ora non c'è ancora l'accordo tra il Milan e Gianluigi Donnarumma per il rinnovo di quest'ultimo che in estate, senza un'intesa, potrebbe andare via a parametro zero. Come riporta questa mattina Tuttosport, le parti sono in costante contatto, ma per ora svolte reali e concrete non ci sono ancora state, anche se Gigio continua dare priorità al rinnovo con il Milan. La situazione, però, è sempre la stessa: il Diavolo mette sul piatto 7,5 milioni di euro a stagione, mentre Raiola continua a chiederne dieci. La distanza è quindi sempre importante e la sensazione è che un'accelerazione possa arrivare solo quando il club di via Aldo Rossi avrà la certezza di partecipare alla prossima Champions League.

Rinnovo annuale? Oltre che sull'ingaggio, manca ancora un accordo anche sulla durata del nuovo contratto: il Milan vorrebbe un quinquennale, mentre l'agente di Donnarumma propone al massimo un biennale con clausola rescissoria in caso di mancata qualificazione alla Champions. Nelle ultime ore, è intanto spuntata una nuova idea: prolungamento di un anno e in pratica ogni discorso rinviato di qualche mese".

NAPOLI

Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli potrebbe essere più complicato del previsto. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, la strategia futura del club prevede l’abbattimento del 40-50 per cento dei costi degli stipendi e quello del capitano (4,5 milioni di euro) incide parecchio su questa voce di bilancio, insieme a quello d Koulibaly, Lozano, Mertens e Osimhen.

Rinnovo fino al 2026 a cifre più basse - L'intenzione di De Laurentiis è di allungare l’attuale accordo di altri quattro anni, fino al 2026, quando il giocatore avrà già compiuto 35 anni, ma con una riduzione dell’attuale ingaggio: la proposta dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni a stagione. A queste condizioni, la discussione potrebbe andare per le lunghe anche se la voglia di chiudere qui la carriera potrebbe convincere l’attaccante ad accettare il sacrificio.

ROMA

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, la Roma è pronta ad accontentare economicamente Henrikh Mkhitaryan offrendogli un prolungamento contrattuale fino al 2023. La firma del numero 77 giallorosso potrebbe arrivare già dopo la doppia sfida di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk.

Secondo quanto scritto da La Repubblica, i Friedkin stanno pensando a grandi nomi per l'attacco della Roma del futuro: si pensa a Mauro Icardi, attualmente attaccante del PSG, e ad Alexandre Lacazette, in scadenza di contratto con l'Arsenal il prossimo anno. Per adesso questi nomi restano soltanto idee ma si può affermare che la nuova dirigenza ha grandi ambizioni per il club giallorosso.

Il rinnovo del contratto di Bruno Peres con la Roma è sempre più lontano. La volontà del giocatore, però, rimane quella di proseguire la sua avventura in maglia giallorossa; ma, nel frattempo, sono arrivate numerose offerte di contratto da Spagna, Portogallo e Italia per il brasiliano. Lo riporta il Corriere della Sera.

LAZIO

Il futuro di Thomas Strakosha potrebbe essere lontano dalla Lazio. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero infatti, la scadenza del contratto del portiere si avvicina (giugno 2022) e il giocatore non sembra intenzionato a rinnovare. Lo scorso anno aspettava una chiamata, adesso non gli interessa. Comunque vada - si legge - sarà una plusvalenza, visto che Strakosha è costato appena 75mila euro, ma la vecchia valutazione di 30 milioni è lontanissima. Un finale di stagione da protagonista potrebbe essere decisiva per rialzare le quotazione del portiere in vista di una futura vendita.

TORINO

Sulla pagine di Tuttosport si parla anche del futuro di Andrea Belotti, in scadenza con il Torino nel 2022. Il Gallo - si legge - non ha dato nessun segno di essere interessato a mettersi al tavolino per discutere se e a quali condizioni prolungare il contratto, perché da parte del Torino non gli è giunta nessuna proposta meritevole di essere presa in esame. Non tanto da un punto di vista economico (che pure ha e inevitabilmente avrà il suo peso), ma sul piano motivazionale. I negoziati per per il rinnovo stanno a zero, Cairo pensa al patrimonio di milioni che andrà a perdere rispetto alle offerte declinate negli scorsi anni. Le pretendenti di certo non mancano: dal suo vecchio amore, il Milan, passando per l'Inter capolista, la Roma e il Napoli. Non solo, in Spagna continua ad essere seguito dall'Atletico Madrid ed ha diversi estimatori in Inghilterra.

SASSUOLO

Roberto De Zerbi, in scadenza in estate, potrebbe rinnovare col Sassuolo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Modena, il tecnico avrebbe incontrato negli scorsi giorni la dirigenza neroverde in un primo approccio informale: l'attuale ciclo - si legge - si chiuderà a fine anno per sua stessa ammissione, ma questo punto il quotidiano si chiede se a iniziarne uno nuovo sarà De Zerbi o meno. Al momento la permanenza dell'allenatore obiettivo di Napoli e Fiorentina è altamente probabile. La deadline è fissata entro fine mese, dopodiché il Sassuolo si guarderà intorno, con Vincenzo Italiano come primo indiziato.

SAMPDORIA

Massimo Ferrero pensa al Mihajloivic-bis. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, al momento, visto che il contratto di Ranieri è in scadenza, la panchina della Sampdoria per la prossima stagione è libera. Ferrero non sarebbe disposto a rinnovare Ranieri alle stesse cifre attuali, ma solo eventualmente con un consistente sconto. Il tecnico da questo punto di vista sembrerebbe invece irremovibile. Per questo motivo il presidente blucerchiato pensa al serbo, l'allenatore al quale è rimasto più legato. Mihajlovic è legato al Bologna fino al giugno del 2023 e guadagna circa 2 milioni a stagione, teoricamente fuori dai parametri blucerchiati, ma negli ultimi tempi sono emersi, e sono stati anche scritti, alcuni scricchiolii tra il tecnico, la proprietà e l'ambiente, che potrebbero anche creare i presupposti per prendere in considerazione una cessazione anticipata del rapporto.

Manolo Gabbiadini è pronto a legarsi alla Sampdoria a vita. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante bluerchiato, tornato al gol dopo la lunga assenza a causa dell'infortunio, è pronto a rinnovare con la Sampdoria fino al 2026. L'accordo ormai è raggiunto, manca solo la firma.

BELHANDA LICENZIATO DAL GALATASARAY. BARCELLONA, LAPORTA PUNTA AGUERO PER L'ESTATE. REAL, VARANE TENTATO DAL MANCHESTER UNITED. LIVERPOOL, GERRARD TIFA PER LA PERMANENZA DI KLOPP

Il Galatasaray ha annunciato la risoluzione del contratto di una delle sue stelle. Si tratta di Younes Belhanda, centrocampista che negli scorsi giorni aveva criticato la società e i suoi dirigenti per le condizioni del terreno di gioco. "Non pensate ai social ma occupatevi delle condizioni dello stadio", la critica mossa da Belhanda che quest'oggi è stato licenziato per giusta causa.

Dopo il trionfo di Joan Laporta, che è tornato ad essere presidente, il Barcellona può cominciare a programmare la prossima stagione. Nonostante la delicata situazione economica che sta attraversando il club, tutti gli sforzi iniziali saranno rivolti alla permanenza di Leo Messi: un'impresa per niente facile, se si tiene conto delle succose offerte che probabilmente riceverà il fuoriclasse argentino, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno.

Ecco perché, come riportato da TyC Sports, il Barcellona avrebbe già contattato Sergio Agüero, intimo amico di Messi, per cercare di convincerlo a raggiungere la Pulce in Catalogna. Una trattativa necessaria e a basso costo, visto che anche il contratto del Kun con il Manchester City è in scadenza.

Il Manchester United ha annunciato due nuove figure nell'area sportiva del club. I Red Devils hanno promosso John Murtough nel ruolo di responsabile dell'area tecnica, mentre la leggenda Darren Fletcher in quello di direttore tecnico. I due lavoreranno a stretto contatto con Ole Gunnar Solskjaer per migliorare la squadra.

Nella conferenza stampa della vigilia di Slavia Praga-Rangers, andata degli ottavi di finale di Europa League, Steven Gerrard, tecnico degli scozzesi ha trovato il modo di parlare anche del Liverpool, club del quale è stato bandiera assoluta nella sua carriera da calciatore.

I Reds vivono un momento di forte appannamento in Premier League tanto che è iniziato a circolare l’ipotesi di un avvicendamento in panchina al termine della stagione con l’addio di Jurgen Klopp. Avvicendamento che prevedrebbe proprio il ritorno ad Anfield dell’ex capitano.

“Allenare il Liverpool è il mio sogno - ha spiegato alla stampa -, ma spero anche che Klopp rimanga in carica per molti anni. I tifosi dei Reds non vogliono me come allenatore in questo momento, vogliono che continui ad esserlo Klopp e io sono d’accordo con loro. Non dovremmo parlare di un suo addio, è uno dei migliori tecnico in circolazione e sono felice che sia al Liverpool”.

Potrebbe non essere solo Sergio Ramos, storico capitano, a lasciare il Real Madrid e in particolare il pacchetto difensivo del club campione di Spagna. Stando a quanto ripotato da AS, infatti, non sarebbe da escludere anche un clamoroso addio di Raphael Varane ai Blancos. Il difensore francese, sotto contratto con il Real fino al giugno 2022, starebbe valutando, assieme al club, la possibilità di salutare la capitale spagnola per tentare una nuova avventura. Sul giocatore c’è l’interesse del Manchester United che lo segue oramai da almeno due anni e che non ha mai smesso di sognare il suo acquisto.