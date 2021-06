Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Si allontana sempre di più da Milano Achraf Hakimi, che viaggia spedito verso Parigi e la Tour Eiffel. Trovato l'accordo con il PSG per un quinquennale da otto milioni di parte fissa, con due si bonus, ora manca solo l'ultimo rilancio all'Inter, che arriverà a breve. Settanta milioni, bonus compresi, e il marocchino lascerà Milano un anno dopo. Ma i nerazzurri sono particolarmente vigili sul mercato, anche il giorno dopo il Calhanoglu-Day: chieste informazioni per Matteo Pessina e Gianluca Mancini, su cui però la Roma lavora per il rinnovo. Juventus, primo incontro per Manuel Locatelli con il Sassuolo: chiacchierata interlocutoria, con i discorsi che verranno ripresi nelle prossime settimane, dopo l'Europeo. Sul tavolo, però, anche il nome di Radu Dragusin, il prescelto per entrare come contropartita tecnica. Milan, torna di moda il nome di Tiemoué Bakayoko. Il francese, in scadenza tra un anno, potrebbe entrare in una maxi operazione che i rossoneri stanno studiando con il Chelsea, per portare a Milano Olivier Giroud e anche Hakim Ziyech, obiettivo per rinforzare la fascia destra. Nel frattempo, si lavora al post Calhanoglu: per Brahim Diaz mancano solo i dettagli, ma per il post turco sono tanti i nomi presi in esame, da Mattia Zaccagni all'austriaco Marcel Sabitzer. Lazio, clamorosa idea: si lavora al ritorno di Felipe Anderson. L'ingaggio percepito al West Ham, cinque milioni a stagione, è fuori portata per le casse dei biancocelesti, ma nella giornata di oggi c'è stato un contatto con l'entourage del brasiliano. Roma, prima gli addii: Steven Nzonzi vicino al Benfica, Davide Santon può andare negli States.

Nicolas Gonzalez è un nuovo calciatore della Fiorentina. Questo il comunicato del club viola: "La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Gonzalez dal VFB Stoccarda. Nicolas Gonzalez è nato a Belen De Escobar (Argentina) il 6 Aprile del 1998. In carriera ha indossato le maglie di Argentinos Juniors e Stoccarda, Club con il quale ha giocato 79 partite, realizzando 23 reti. Gonzalez ha inoltre vestito la casacca dell’Argentina in 8 occasioni, realizzando 2 reti. Il calciatore, che attualmente è impegnato con la sua Nazionale in Copa America, ha firmato un contratto che lo legherà al club viola per le prossime 5 stagioni".

Gianluca Frabotta potrebbe giocare la prossima stagione con la maglia del Genoa. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club ligure è in pole position per prendere il terzino della Juventus con la formula del prestito. Attesa per i prossimi giorni la possibile fumata bianca.

Qualora Samu Castillejo lasciasse il Milan, e su di lui potrebbe piombare presto il Real Betis che potrebbe cedere Fekir all'Arsenal, il Milan si fionderebbe su Adam Ounas, le cui quotazioni - scrive oggi in edicola Tuttosport - sono in rialzo. L'ala del Napoli, reduce da un'ottima seconda parte di stagione a Crotone, rappresenta insieme ad Amine Adli del Tolosa una possibile soluzione per la fascia.

Gli affari con il Real Madrid per il Milan non si fermano a Brahim Diaz. Negli ultimi giorni, durante i contatti tra le parti per il nazionale Under 21 spagnolo, si è parlato anche di Dani Ceballos, individuato come il sostituto ideale di Hakan Calhanoglu. Un profilo trattato già due anni fa, quando il prezzo era esagerato (40 milioni). Oggi, dopo due stagioni in chiaroscuro in prestito all'Arsenal, dovrebbe essere calato. Un'idea che ritorna, dunque, che sarà approfondita nei prossimi giorni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

In giornata, a Milano, è andato un scena un incontro tra l'Inter e Federico Pastorello, agente di Joao Mario e Sebastiano Esposito, nel quale si è parlato del possibile futuro dei due giocatori. Secondo quanto riportato da Sky Sport Sassuolo e Parma sono sul giovane attaccante, rientrato dal prestito al Venezia, mentre per quel che riguarda il portoghese resta in piedi la possibilità che possa tornare allo Sporting ma ci sono anche Nizza e Villarreal sulle sue tracce.

Senza Tiemoué Bakayoko, tornato al Chelsea, il Napoli dovrà coprire il buco a centrocampo con un altro calciatore e valuta diverse idee, più o meno low-cost. Toma Basic del Bordeaux è una pista già avviata, ma sono vive anche le soluzioni 'italiane' Morten Thorsby della Sampdoria e Jerdy Schouten del Bologna. Più complicate, poiché più costose, le opzioni Koopmeiners dell'AZ, Svanberg, ancora del Bologna, e Lokonga dell'Anderlecht: trattative che diverrebbero concrete solo in caso di addio di Fabian Ruiz. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno. Nel frattempo, c'è stato un contatto interlocutorio nelle ultime ore con l'entourage di Kaio Jorge. Il giovane attaccante che ha un contratto in scadenza il prossimo dicembre continua a piacere al club partenopeo, che l'ha ribadito anche nell'ultimo confronto col suo entourage. Al momento, però, non c'è ancora una offerta ufficiale da parte della società partenopea.

L'Hellas Verona ha fissato il prezzo per Matteo Lovato: 20 milioni di euro. A scriverlo è il Corriere di Verona, secondo cui il Nazionale Under 21 è appetito da tanti top club: Milan, Juventus, Lazio, Napoli, ma soprattutto Atalanta. Il club orobico è quello maggiormente interessato e potrebbe inserire qualche prestito nell'operazione per abbassare la richiesta economica di Tony D'Amico: Roberto Piccoli e Matteo Ruggeri sono ipotesi valide.

Possibile, nuovo nome per il campionato italiano. Carlos De Pena, esterno offensivo uruguaiano classe 1992, passaporto comunitario, ha il contratto in scadenza con la Dinamo Kiev il prossimo 30 dicembre. Piede mancino, il giocatore si può muovere a condizioni molto vantaggiose e già la scorsa estate il suo nome era stato accostato tra le altre anche a Napoli, Roma, Cagliari e Lille. Ad oggi, De Pena interessa molto agli argentini del Boca Juniors, ma come detto su di lui c'è ancora il mirino della Serie A: Udinese e Lazio hanno chiesto informazioni.

Il Trabzonspor sulle tracce di Mario Rui, terzino portoghese legato al Napoli da un altro anno di contratto. Contatti costanti nelle ultime ore col club turco (che da pochi giorni ha tesserato anche l'ex capitano del Napoli Marek Hamsik) al lavoro per provare a chiudere l'operazione in tempi rapidi.

La Lazio continua a lavorare per portare a Roma Lucas Torreira, ex centrocampista della Sampdoria, in forza all'Arsenal dopo un anno di prestito all'Atletico Madrid. Secondo quanto riporta Lalaziosiamonoi.it, la società biancoceleste avrebbe fatto sostanziali passi avanti nella giornata di oggi, trovando un principio di accordo per lo stipendio dell'uruguaiano, che sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio, dai tre milioni e mezzo percepiti ora all'Arsenal, ai tre più bonus che garantirebbe la Lazio.

Un anno dopo il suo sbarco a Parma, il centrocampista Wylan Cyprien è pronto a tornare in Ligue 1. Trattativa in fase avanzata col Nantes sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8.5 milioni di euro. E per chi parte, c'è chi rimane: Juan Francisco Brunetta resta a Parma per un'altra stagione, è stato rinnovato il prestito con diritto di riscatto per un altro anno.

Il Bologna regala due colpi a Sinisa Mihajlovic. Come riporta Sky, il club felsineo sarebbe ad un passo dal concludere una doppia operazione in entrata con la SPAL, portando a Bologna il difensore Kevin Bonifazi e la giovane ala Demba Seck, classe 2001. Operazione ai dettagli, pronti i primi due colpi del mercato del Bologna.

Dalla Polonia sono sicuri: Bartolomej Dragowski è un obiettivo dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che lo vorrebbe come vice Oblak per la prossima stagione. A riportarlo è il media meczyki.pl, che spiega come nelle prossime ore sarebbe in programma un incontro interlocutorio tra l'agente del portiere della Fiorentina e una parte della dirigenza dell'Atletico, per capire i margini di trattativa per poi presentare la prima offerta al club Viola.

Tre squadre italiane sarebbero interessate a Domagoj Vida, centrale difensivo del Besiktas e della Nazionale croata, che con i turchi andrà in scadenza nel 2022. Come riporta il portale turco Aspor.com, il 32enne sarebbe finito nel mirino di Fiorentina, Torino e Cagliari, pronte ad inserirsi nella trattativa di rinnovo di contratto tra il centrale croato e il club turco.

Nuova idea di mercato per il Cagliari. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il club sardo ha messo gli occhi su Gaetano Letizia per la fascia destra. Il terzino classe '90, uno dei migliori della stagione del Benevento appena conclusa, potrebbe dunque tornare in Serie A con la maglia del Cagliari.

Carlo Osti continuerà a essere il direttore sportivo della Sampdoria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo il chiarimento con Ferrero dei giorni scorsi è attesa per domani la firma che lo legherà al club blucerchiato per un altro anno.

In attesa degli sviluppi societari, la Salernitana ragiona sui possibili colpi di mercato che potranno rinforzare la squadra di Castori, con un nuovo attaccante come obiettivo principale della squadra campana. Oltre al profilo di Joshua Zirkzee, tornato al Bayern dopo sei mesi al Parma, secondo quanto riportato da tuttosalernitana.com, nel mirino del club ci sarebbe anche Antonino La Gumina, attaccante della Sampdoria.

Diego Simeone e l’Atletico Madrid, avanti insieme. Trattativa ai dettagli per il rinnovo del contratto fino al 2024. Contatti in corso per definire e arrivare alla firma che è davvero ad un passo. Simeone e i Colchoneros continuano insieme, affare ai dettagli. Sono giorni di rumors, in Spagna così come in Inghilterra e in Francia, sul possibile futuro di Raphael Varane lontano dal Real Madrid fin dalla prossima stagione. Il centrale francese è in scadenza di contratto fra un anno coi blancos e, oltre al pressing del Paris Saint-Germain, in casa merengue c'è il timore che il calciatore possa aver già trovato un accordo col Manchester United. Dopo l'Europeo la decisione del centrale francese. Jadon Sancho si prepara a tornare a Manchester, dove vestirà la maglia del Manchester United. Secondo la Bild, Red Devils hanno finalmente trovato l'accordo con il Borussia Dortmund, dopo una trattativa durata oltre un anno: il club giallonero avrebbe accettato l'offerta da 85 milioni più bonus, che senza dubbio consentiranno di avvicinarsi alla richiesta di 95 milioni. I tedeschi realizzerebbero così una plusvalenza di circa 80 milioni. L’Hertha Berlino riaccoglie Kevin-Prince Boateng. Il club della capitale tedesca ha infatti annunciato il ritorno del centrocampista offensivo, nell’ultima stagione al Monza in Serie B, che ha già vestito la maglia biancoblu a inizio carriera debuttando nel 2006 in Bundesliga prima di un lungo giro d’Europa che lo ha portato a vestire anche le maglie di Genoa, Milan, Sassuolo e Fiorentina in Italia. Per il ghanese contratto di un anno.

Kylian Mbappé vuole rompere col Paris Saint-Germain già quest'estate. Come riporta RMC Sport, infatti, l'attaccante della Nazionale francese avrebbe ufficialmente chiesto al PSG di essere ceduto in questa finestra di calciomercato. In scadenza fra un anno, l'ex Monaco non ha ancora rinnovato coi parigini proprio perché desidera misurarsi fin da subito con una nuova avventura professionale. E il Real Madrid resta in pole position. Ma in casa PSG tiene banco il tema portieri: l'ingaggio di Gianluigi Donnarumma rimette in discussione le gerarchie in casa PSG. Difficile credere il portiere azzurro, che percepirà 12 milioni annui, sia stato acquistato per fare da secondo. Keylor Navas proverà a giocarsi il posto come fece Areola con Buffon e proprio il portiere francese, insieme a Sergio Rico, potrebbe lasciare la capitale nelle prossime settimane: secondo i media greci, l'Olympiacos sarebbe interessato, così come Celta Vigo e Lille. Il PSG al momento ha ben sette portieri ancora sotto contratto. Il Barcellona vuole liberarsi quanto prima di Philippe Coutinho. Come riporta questa mattina il quotidiano Sport, il centrocampista brasiliano è ormai totalmente fuori dal progetto tecnico dei blaugrana e durante la finestra di mercato estiva si cercherà - insieme al suo entourage - una nuova sistemazione. L'opzione più accreditata? Il ritorno in Premier League, col duello già pronto tra Everton e Arsenal per riportare l'ex Liverpool in Inghilterra. Non appena Cou avrà recuperato al 100%, ovviamente, dall'infortunio al ginocchio. Il Chelsea sfida il Manchester City per Jack Grealish. A scriverlo questa mattina è il portale Football Insider; secondo il quale i Blues avrebbero intenzioni serie col centrocampista dell'Aston Villa. Il nazionale inglese, tuttavia, piace da tempo anche a mister Guardiola, che ha chiesto il suo acquisto per rinforzare i campioni in carica di Premier League.