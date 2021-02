Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, MCKENNIE VERSO IL RISCATTO E SI LAVORA AL RINNOVO DI CUADRADO. NAPOLI, DE LAURENTIIS PENSA AL RITORNO DI SARRI IN ESTATE. FIORENTINA, VLAHOVIC FRA RINNOVO E MERCATO. TORINO, BREMER NEL MIRINO DI LIVERPOOL ED EVERTON

JUVENTUS

La Juventus ha deciso di riscattare il cartellino di Weston McKennie anche se non dovessero verificarsi gli obiettivi stabiliti dal contratto stipulato in estate. Il giocatore americano è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro che sarebbe diventato obbligo in caso di obiettivi raggiunti presumibilmente in chiave Europa, ma i bianconeri hanno già deciso di investire quella cifra che potrà essere pagata in tre esercizi e che potrebbe anche salire di altri 7 milioni di bonus in base al rendimento. Un investimento importante che però la Juve è pronta a compiere per vari motivi, a cominciare da un rendimento in campo che ha convinto tutti, in primis Pirlo.

Jahkeele Marshall-Rutty è un giovanissimo attaccante classe 2004 che milita nel Toronto FC in Canada, ma che ha già attirato gli interessi di diversi top club in Europa. In primi quello del Manchester City di Guardiola, ma anche il Manchester United e il Bayern avrebbero già mosso i primi passi nella sua direzione. Come la Juventus, che lo sta seguendo da vicino e che in queste situazioni spesso riesce ad avere la meglio. Nessuna trattativa in corso, ma i primi contatti, sondaggi e appunti, sono già stati effettuati e la Vecchia Signora, se si convincerà della bontà dell'eventuale operazione, si muoverà su questo talento nordamericano.

Allacciati i primi contatti tra gli agenti di Juan Cuadrado e i dirigenti della Juventus per il rinnovo di contratto. Il colombiano ha l'accordo in scadenza nel 2022, ma il club bianconero ha tutta l'intenzione di andare oltre questo termine. I rapporti tra le parti sono ottimi e non c'è particolare fretta, ma intanto i primi colloqui ci sono già stati con l'obiettivo di prolungare la permanenza dell'esterno all'Allianz Stadium.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus continua a seguire con interesse Houssem Aouar, giocatore che va in scadenza nel 2022 e che i bianconeri hanno messo da tempo nel mirino. La sua valutazione ha già superato i 50 milioni di euro, ma la Vecchia Signora potrebbe avere due carte da giocarsi. La prima è Mattia De Sciglio, attualmente in prestito secco proprio nella rosa dei transalpini e potenziale giocatore da poter mettere sul piatto per arrivare al franco-algerino. L'altra è Douglas Costa, che non verrà riscattato dal Bayern Monaco e che potrebbe essere inserito nello scambio per arrivare al 22enne.

NAPOLI

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha già deciso di terminare la stagione con Gattuso per poi salutare l'attuale allenatore e ripartire con un'altra guida tecnica. Il patron azzurro potrebbe provare la strada che porta al ritorno di Maurizio Sarri, allenatore che aveva portato il club a lottare per lo scudetto prima di vincere l'Europa League col Chelsea e lo scudetto con la Juventus. Il tecnico è ancora legato ai bianconeri fino al 2021 con opzione fino al 2022 che se non viene fatta scattare, costerà ai bianconeri 2,5 milioni di euro di penale.

FIORENTINA

Dusan Vlahovic ha segnato ben 9 gol in campionato nel corso di questa stagione e dopo un inizio difficile sotto la guida di Iachini, con Prandelli gioca titolare e segna con grande regolarità. Il suo rendimento attira ogni giorno più club, dalla Premier e dalla Bundesliga, ma anche in casa nostra con la Roma che si era spinta a presentare un'offerta importante già la scorsa estate incontrando il no del club viola. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 ma il suo futuro è tutto da scrivere. Potrebbe rinnovarlo e diventare il perno della squadra del futuro, oppure essere messo sul mercato per generare una grande plusvalenza considerando la bassa spesa investita da Corvino per prenderlo appena diciottenne dal Partizan. Ora la missione di tutti è la salvezza, ma a breve, che si tratti di prolungamento o di asta internazionale, la Fiorentina dovrà prendere in esame la strategia da portare avanti per il suo gioiello.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, complice la sfida tra i viola e l'Udinese di domenica prossima, dopo i tentativi andati a vuoto nel corso delle ultime due sessione estive di calciomercato, la Fiorentina potrebbe tornare alla carica a breve per Rodrigo De Paul, giocatore che i friulani hanno trattenuto dicendo no a tutte le offerte ricevute fin qui ma che la prossima estate potrebbero essere costretti a cedere, soprattutto per la volontà del calciatore. Pradè e Barone sono innamorati calcisticamente del calciatore argentino e a breve potrebbero tornare alla carica.

TORINO

Possibile futuro in Premier League per il difensore brasiliano del Torino Gleison Bremer. Come riporta il tabloid inglese Daily Express, sia il Liverpool che l'Everton stanno seguendo con attenzione la sua stagione e durante la prossima finestra di calciomercato potrebbero presentare un'offerta.

Bremer, classe '97 è legato al club granata da un contratto valido fino a giugno 2023.