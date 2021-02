Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Spunta una nuova pretendente per Rodrigo De Paul. Stando a quanto riporta il Daily Mail, il Liverpool sarebbe pronto a formulare un'offerta da ventisei milioni di sterline per il centrocampista argentino. Il numero dieci del club friulano sarebbe dunque l'erede designato di Georginio Wijnaldum, in scadenza di contratto con i Reds al termine di questa stagione. C'è però da battere la concorrenza dell'Inter, da tempo sulle tracce di De Paul.

Possibile ritorno di fiamma per l'Inter, che starebbe considerando un ritorno in nerazzurro di Alex Telles. È questa l'ipotesi lanciata dal Daily Star, secondo il quale l'esterno brasiliano, finito alle spalle di Luke Shaw nelle gerarchie di Solskjaer, sarebbe stato offerto al club meneghino dal Manchester United. I Red Devils vorrebbero però includere nell'affare Marcelo Brozovic: venti milioni di euro la valutazione che gli inglesi fanno dell'ex Porto, dodici in meno del centrocampista croato, per il quale sarebbe dunque necessario corrispondere un conguaglio.

Con ancora un quadro poco chiaro (il Napoli non sa ancora in quale coppa europea giocherà), diventa difficile fare previsioni su chi sarà in panchina il prossimo anno. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il Napoli dovrà rientrare in certi budget, per cui parlare di nomi altisonanti diventa difficile. A De Laurentiis piacciono tre profili: Roberto De Zerbi, Vincenzo Italiano e Ivan Juric, ma attualmente nessuno dei tre è vicino alla scelta Napoli.

In casa Fiorentina si parla anche dei rinnovo di contratto, in particolar modo quelli di German Pezzella e Nikola Milenkovic. L'argentino è in scadenza nel 2022 e le sensazioni sono positive. Missione quasi impossibile invece per Milenkovic, corteggiato dal Manchester United. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

TIGRES, RINNOVA IL BOMBER GIGNAC. L'EVERTON RESISTE AGLI ASSALTI DEL PSG PER KEAN: TORNERA' IN PREMIER LEAGUE. CHELSEA, IN ESTATE AVANTI TUTTA SU HAALAND.

André-Pierre Gignac e il Tigres, avanti insieme. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club messicano ha comunicato di aver rinnovato il contratto dell'attaccante francese classe '85 per altre tre stagioni.

Il futuro di Moise Kean sarà, salvo sorprese, all'Everton. Ne è sicuro Don Balon, che spiega come il club allenato da Ancelotti, malgrado i tentativi del Paris Saint-Germain di intavolare una trattativa per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante italiano, abbia tutta l'intenzione di puntare sul talento di sua proprietà per il futuro. L'ex Juventus è in prestito secco a Parigi, dove sembra aver ritrovato lo smalto perduto nella scorsa stagione di Premier. I Toffees hanno la solidità finanziaria per resistere agli assalti di Leonardo, e tutto lascia presagire che il prossimo anno Kean vivrà il secondo capitolo della sua carriera con la maglia dell'Everton.

Il Chelsea pare essere sempre più deciso a puntare su Erling Haaland in vista della prossima stagione. Il quotidiano tedesco Bild conferma l'interesse dei Blues inoltre scrive che il patron Abramovich avrebbe dato il via libera ai propri dirigenti per trattare l'acquisto del norvegese attualmente di proprietà del Borussia Dortmund.