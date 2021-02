Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 31 gennaio

vedi letture

NAPOLI, GATTUSO: “DELUSO DA DE LAURENTIIS”. ROMA, FONSECA GLISSA SU DZEKO. INTER-LAUTARO, CLAUSOLA FINO A LUGLIO -Parole durissime da parte di Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, dopo la vittoria contro il Parma. L’allenatore azzurro ha commentato così a Sky Sport la settimana turbolenta vissuta dagli azzurri: “Io sto prendendo schiaffi a destra e a manca tutti i giorni, sembra che siamo penultimi in classifica. Vengo massacrato puntualmente. Poi mi dite che chi parla non conta nulla, ma è difficile. Si smanetta tanto e poi ai giocatori qualcosa manca. Io non leggo nulla, al massimo Lombardo mi dice qualcosa. Io devo lavorare. Ora - e mi tocco le parti basse - magari perdo con Genoa e Atalanta e sono di nuovo in discussione. Ci vuole serietà. De Laurentiis? Non posso negare che dopo gli ultimi 15-20 giorni da parte mia un po' di delusione per tutto ciò che è successo c'è. Io non sono ipocrita. Ma c'è grandissimo rispetto. Non mi ha mai fatto mancare nulla, io sono un suo dipendente, gli ho chiesto Bakayoko e me l'ha dato, c'è grande rispetto".

Potrebbe pensare di fare a meno di Dzeko da qui a fine stagione? Ecco la risposta di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, nel corso dell'intervista post-partita a Sky Sport: "La squadra sta dimostrando che non dipende da un solo giocatore. Abbiamo un'identità: in molte partite abbiamo cambiato la squadra e ha sempre risposto bene. La cosa più forte di questa squadra è ciò che possiamo fare insieme: ho dei principi che mi guidano e per me sono importanti. Non è vero che ho chiesto le sue scuse".

Lautaro Martinez e l’Inter hanno raggiunto l’accordo totale per il rinnovo del contratto fino al 2024. Ve l’abbiamo raccontato.Confermate le clausole. Sia quella da 111 milioni che quella anti Juve da 150. Emerge però un dettaglio: la clausola da 111 milioni sarà valida fino a luglio, probabilmente sino alla metà del mese. Adeguamento, rinnovo di un anno oltre la scadenza. L’Inter blinda il Toro, fino al 2024. Ed entro la fine di febbraio sarà tempo di ufficialità...

Rolando Mandragora al Torino, è fatta. Ieri sono stati limati anche i dettagli. Il centrocampista lascia l’Udinese e dalla Juve va in granata in prestito con obbligo di riscatto. Dopo il riscatto il giocatore si legherà al Toro per quattro stagioni. Affare fatto. Davide Nicola sorride, Mandragora è granata.

Il Torino ha individuato in Daniele Rugani il profilo giusto per la difesa. C’è il gradimento totale di Davide Nicola. Ma i contatti delle ultime ore non sono stati proficui. I granata per prelevare il giocatore della Juventus e in prestito al Rennes dovrebbero sborsare circa 1 milione e mezzo. Dunque si registra una frenata nonostante il via libera totale della Juventus. Situazione in evoluzione, domani nuovo aggiornamento tra le parti. Ma per Rugani si muove anche il mercato in Inghilterra. Domani giornata chiave, ma al momento non ci sono i numeri. Il Toro resta vigile. E Rugani attende...

Il Copenaghen torna forte su Lukas Lerager. Superato al momento il Brentford. Il centrocampista può approdare in Danimarca. L’ora dei saluti per Lerager, il Copenaghen nelle prossime ore può chiudere. Mentre al Genoa tramonta l’idea Niang.

Nome nuovo per l'attacco del Bologna. Secondo Sky Sport, il club emiliano sta provando a prendere Roger Martinez. Classe '94 colombiano, gioca all'America. Contatti in corso, Walter Sabatini aveva provato a prenderlo anche all'Inter e ha giocato peraltro al Jiangsu Suning.

La S.S. Lazio informa di aver risolto consensualmente il contratto di lavoro del calciatore Silvio Proto. Il portiere belga classe 1983, originario di Charleroi, era tesserato con i biancocelesti dal 2018.

Ore di riflessione per Adam Ounas. Il Crotone ha trovato l'accordo col Cagliari (club nel quale è in prestito) e il Napoli (proprietario del cartellino) per l'ingaggio fino al termine della stagione dell'esterno d'attacco classe '96. Che però non ha ancora sciolto le riserve e quindi non ha ancora deciso se accettare o meno la corta della società pitagorica.

Sam Lammers può rimanere a Bergamo. L'attaccante olandese - come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb - difficilmente si muoverà nelle ultime ore di mercato: ci sono contatti frequenti tra le parti, ma visti gli impegni la società vuole trattenerlo per poter avere un'alternativa in attacco.

Finisce l'avventura alla Juventus di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, a sei mesi dalla scadenza del contratto col club bianconero, torna a giocare in Germania e ha svolto le visite mediche con l'Hertha Berlino.

NEYMAR: “VOGLIO RESTARE AL PSG, CON MBAPPÉ”. VALENCIA, UFFICIALI FERRO E CUTRONE - “Sono molto felice oggi. Mi sento bene, mi sono adattato, sono più calmo. Sono molto felice qui, voglio rimanere al Paris SG". Neymar ha ribadito il suo desiderio di continuare a giocare nel Paris SG, augurandosi che rimanga anche Kylian Mbappé, in un'intervista a TF1. "Spero che anche Kylian voglia restare. Ovviamente questo è l'augurio di tutti i tifosi, vogliamo che il PSG rimanga una grande squadra e voglio continuare a fare quello che ho sempre fatto: giocare a calcio ed essere felice, questo è il massimo", ha continuato. Il giocatore più costoso della storia, acquistato per 222 milioni di euro dal PSG dall'FC Barcelona nel 2017, sta negoziando con il club della capitale per continuare la sua avventura in Francia. Finora, entrambe le parti hanno espresso ottimismo nei colloqui. Mbappé si trova nella stessa situazione, ma il 22enne campione del mondo si dà tempo per "pensare", come ha annunciato il 22 gennaio. (ANSA).

Dopo Cutrone, il Valencia ha ufficializzato anche l'arrivo di Francisco Reis Ferreira Ferro, centrale portoghese. Ferro arriva dal Benfica con la formula del prestito fino alla fine della stagione.

Ufficiale il passaggio di Demarai Gray dal Leicester City al Bayer Leverkusen. Il 24enne inglese è un nuovo giocatore delle Aspirine, contratto fino al 2022.

Dopo la sfida contro l'Arsenal, il manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha chiuso alla cessione del talento Brandon Williams: "Brandon resterà. Ha lavorato molto duramente e non abbiamo più giocatori che secondo noi partiranno. Brandon è stato davvero bravo ultimamente, ha lavorato molto duramente negli ultimi mesi ed è pronto quando si presenta l'occasione".