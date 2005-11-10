Il primo messaggio di Viery alla Fiorentina: "Felice di questa nuova fase di carriera"
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A stretto giro di posta rispetto all'annuncio ufficiale dato dalla Fiorentina, Viery ha già voluto salutare i suoi nuovi tifosi. Il difensore classe 2005 ha condiviso sul proprio profilo Instagram un reel dedicato all'inizio della sua avventura in viola.
Il video si apre con alcune immagini panoramiche di Firenze, per poi mostrare lo Stadio Franchi e il calore della Curva Ferrovia. Nel finale compare lo stesso Viery sul terreno di gioco, accompagnato dalla scritta "Forza Viola". A corredo del post, il messaggio del nuovo difensore viola: "Sono davvero felice di questa nuova fase della mia vita e della mia carriera! È un onore indossare questa maglia. Forza Viola".
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