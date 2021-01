Miglior giocatore belga all'estero, nuovo premio per Lukaku. Che ringrazia tutti sui social

Nuovo riconoscimento per il centravanti dell'Inter Romelu Lukaku. L'attaccante nerazzurro è stato premiato come miglior giocatore belga all'estero per quanto fatto nel 2020. "Voglio ringraziare - ha scritto Lukaku sui suoi social - i miei compagni all'Inter e in nazionale per mettermi sempre nelle migliori condizioni possibili. Grazie a entrambi gli staff tecnici per avermi reso migliore".

I want to thank God for putting me in this position. Thank you to my teammates at @Inter and at the @BelRedDevils you guys put me in great positions every time! Thank you to both coaching staffs for making me better.

Best belgian player abroad 💯 pic.twitter.com/0mxnXfKNRO

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) January 13, 2021