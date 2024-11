Milan, Abraham: "Vogliamo andare lontano in Champions. Gol e assist, che felicità"

Tammy Abraham, attaccante del Milan andato a segno con un gol e un assist nella vittoria per 3-2 di Champions League sul campo dello Slovan Bratislava, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero al termine del match: "Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice, anche perché in Champions League non è mai facile giocare in trasferta. Sono felice della vittoria, del gol e degli assist".

Prosegue e conclude Abraham a Milan TV: "È molto importante per me e per i miei compagni segnare, sono un ragazzo per cui è molto importante aiutare la squadra, che sia segnare o fare assist. Non abbiamo incominciato molto bene la Champions, ma ora siamo in striscia positiva da tre partite. Vogliamo andare lontani in questa competizione".

Questa invece l'analisi di mister Fonseca nel corso della conferenza stampa post-partita: "La cosa più più importante era vincere e abbiamo vinto bene. Ma non abbiamo fatto tutto bene. Il modo in cui abbiamo preso gol non è una situazione normale, sbagliando anche le marcature preventive. Ma penso che abbiamo vinto bene, con tante possibilità di arrivare nell'ultimo terzo di campo. Dobbiamo migliorare le decisioni nell'ultimo terzo di campo. Poi l'arbitro ha sbagliato sull'ultimo gol. Abbiamo vinto, possiamo fare meglio, ma potevamo farlo segnando di più".