Live TMW Milan, Allegri: "Leao molto bene da punta. La cosa di cui sono più contento..."

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine dell'amichevole vinta per 2-4 contro il Liverpool ad Hong Kong con le reti di Rafa Leao, Ruben Loftus-Cheek e la doppietta di Noah Okafor.

Che idea ti sei fatto della prestazione?

“Leao ha fatto molto bene da centravanti, così come tutta la squadra che sta lavorando bene in questa pre season”.

Com’è stata la vostra esperienza ad Hong Kong?

“È stata una serata meravigliosa, ci sono stati 50mila tifosi allo stadio. È stata una bella partita, lo stadio è una struttura meravigliosa e siamo contenti di aver giocato qui”.

Quale aspetto della prestazione della squadra ti è piaciuto di più? Un giudizio su Leao centravanti? Magari non è il suo ruolo ma stasera ha fatto una grande partita...

“La cosa più bella e più importante di cui sono contento di questi primi 20 giorni di lavoro è che la squadra ha un atteggiamento propositivo, ha alzato di molto il livello di sofferenza e questo fa sì che quando abbiamo la palla cerchiamo di giocare, quando non ce l’abbiamo tutti insieme si difende da squadra molto bene. Per quanto riguarda Leao è un giocatore forte, ha qualità straordinarie, credo che stia crescendo, è nell’età matura per poter fare una stagione importante”.