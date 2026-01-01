Milan, Allegri: "Scudetto? Se c'è stato quel pensiero, questo ko fa rialzare le antenne"

L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la sfida persa con un pesante 0-3 contro l'Udinese. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come mai un crollo così?

"La cosa che abbiamo sbagliato oggi secondo me è stata nell'aver fretta, nell'ordine, nella fase difensiva. Offensivamente abbiamo forzato un po', infatti il primo gol lo abbiamo preso su una ripartenza. Ma già la prima palla su un tiro di Zaniolo era arrivata con una palla persa da noi. Quando sei aperto e costruisci devi cercare di sbagliare il meno possibile e avendo pazienza. Quando difendi, devi farlo meglio, senza fretta di recuperare la palla".

Il sogno scudetto ha svuotato la testa dei giocatori?

"Sicuramente se c'è stato, oggi la sconfitta fa rialzare le antenne, perché quelle dietro si stanno avvicinando".

Ci sono meno sicurezze oggi sulla Champions?

"Di sicuro nel calcio non c'è niente, due sconfitte possono ribaltare tutto. Nelle ultime quattro di fatto ne abbiamo perse tre".

L'attacco non punge.

"Dobbiamo stare sereni, torneranno sicuramente a fare gol".

Leao fischiato. Che gli succede?

"Ha fatto una buona partita, deve stare sereno, sta ritrovando la condizione e poteva fare gol".