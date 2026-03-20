Milan, anche Castro nel mirino di Tare. Ma la concorrenza dall'Inghilterra è forte

Dopo l’Inter anche l’altra squadra di Milano ha messo gli occhi su Santiago Castro, grande protagonista anche ieri sera all’Olimpico nella sfida fra il Bologna e la Roma – gol e assist nel 4-3 dei rossoblù nel ritorno degli ottavi di Europa League – e trascinatore della formazione di Vincenzo Italiano con qui con undici reti in 40 presenze nelle varie competizioni.

Come si legge su Sportmediaset infatti il Milan avrebbe inserito il nome dell’argentino nella short list di Igli Tare per la prossima stagione assieme ai nomi di Retegui, Lewandowski e Kean. I rossoneri infatti a gennaio hanno puntato sull’arrivo di Niclas Fullkrug che però sembra destinato a salutare nel prossimo mercato estivo. Con anche Santiago Gimenez in bilico e l’affare Leao in fase di evoluzione, il Milan si trova dunque a cercare un attaccante per la prossima stagione. L’identikit è quello di una prima punta che possa reggere il peso dell’attacco da solo e Castro rientra perfettamente in questa descrizione. La valutazione che ne fa il Bologna è attorno ai 35-40 milioni di euro.

Una cifra che sembra essere alla portata del club rossonero che non dovrebbe dare vita a un derby con l’Inter, che pure lo aveva cercato in passato, ma ora appare orientato su altri profili, ma con la Juventus qualora non dovesse trovare l’accordo con Vlahovic per il rinnovo e dovesse partire uno fra Openda e David. La concorrenza più forte però arriva, come spesso accade, dall’Inghilterra con Chelsea, Aston Villa – prossimo avversario europeo del Bologna – e Newcastle che stanno monitorando Castro da qualche mese.