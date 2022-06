Milan, Asensio pista complicata per i rossoneri: chiede un ingaggio non inferiore a 7 milioni

Marco Asensio è uno dei nomi che negli ultimi giorni è stato accostato al Milan. Lo spagnolo, in scadenza col Real Madrid nel 2024, non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo e questo potrebbe dare margine ai club interessati per trattare il suo acquisto. Secondo Tuttosport però, il centrocampista non chiederebbe meno di 7 milioni a stagione, una cifra troppo alta per le casse rossonere che preferirebbero spingersi oltre al limite del costo di un singolo ingaggio solo eventualmente per la conferma di Leao.