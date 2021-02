Milan, Calhanoglu dal 1' e ballottaggio Rebic-Leao. Pioli: "Contro lo Spezia niente turnover"

vedi letture

Ci sarà turonover contro lo Spezia? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla viglia della sfida di campionato valida per il 22esimo turno di Serie A ha risposto così. "E' stata una buona settimana, a parte Brahim Diaz e Daniel Maldini hanno tutti lavorato con la squadra e recuperato la condizione. Ho buoni margini per il match di domani e fino a domani penserò solo al match con lo Spezia. Poi da lunedì penserò alle prossime partite, spero che l'organico possa restare al completo. Io continuo a pensare che è bene schierare i primi undici forti ma è altrettanto importante avere in panchina giocatori in grado di cambiare la gara in corso. Chi arriva da qualche infortunio magari ha più difficoltà nel giocare tre gare in una settimana, gli altri meno. Ma ci penserò da lunedì, questa è una gara difficile che vogliamo affrontare al meglio".

In un altro passaggio della conferenza stampa, Pioli ha poi annunciato che Hakan Calhanoglu giocherà dal primo minuto domani e che è in corso un ballottaggio Rebic-Leao.

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli