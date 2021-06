Milan, Calhanoglu e il 'rischio Donnarumma': chiede tempo ma potrebbe essere troppo tardi

Hakan Calhanoglu ha chiesto a Maldini di aspettare l'Europeo per parlare del futuro. Il Milan è fermo alla proposta da 4 milioni di euro l'anno e non intende andare oltre. Il suo agente Stipic vuole portarlo a guadagnare almeno 5 milioni, ma con la Juventus che è uscita dai giochi e il Qatar che non è certo una priorità, il rischio per il giocatore è di tornare all'ovile rossonero in ritardo rispetto ai tempi dello stesso Milan. Pioli lo confermerebbe senza problemi, ma ai piani alti del club si sta rafforzando l'idea di tenersi le mani libere, come accaduto con Donnarumma. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.