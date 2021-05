Milan, Calhanoglu sempre più in bilico. Balla un milione per il rinnovo di contratto

Il Milan pensa al campionato ma anche alla prossima stagione. Fra i profili sempre più in bilico c'è sempre Hakan Calhanoglu. Il fantasista rossonero è in scadenza di contratto e potrebbe non rinnovare. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’agente continua a chiedere 5 milioni di euro a stagione contro i 4 proposti dal club rossonero e la sua permanenza non sarebbe così scontata nemmeno in caso di qualificazione in Champions League.