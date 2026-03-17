Milan, caso Leao: il club è pronto ad ascoltare offerte. 80 milioni è il prezzo giusto

Nessuna multa o richiamo ufficiale dal club, ma le intemperanze al momento del cambio di Allegri fanno ancora discutere: il caso Rafa Leao agita l'ambiente rossonero ma non sono previste ammende per i giocatori che escono arrabbiati per il risultato. Però il futuro torna ad essere in dubbio, stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

Premier o Arabia le possibili destinazioni

Sono nove finora i gol in campionato di Leao: troppo pochi per essere la stella della squadra e il più ricco della rosa. Ci vorrebbe molto altro: difficilmente Allegri cambierà modulo in sua funzione. Per questo e per una considerazione complessiva della carriera rossonera di Leao, determinante nello scudetto 2022 e poi molto meno, il club prenderà in considerazione eventuali offerte in arrivo per il cartellino del portoghese. L’ipotetico rinnovo del contratto fino al giugno 2030 non esclude questa prospettiva, anzi.

Ma i 5.5 milioni di ingaggio pesano: non sono cifre da Serie A

La vera domanda è chi potrebbe permettersi un affare pesante per un giocatore che oggi non è tra i top del ruolo: Leao ha una clausola da 170 milioni, cifra oggi distante dal valore reale, e sarebbe infatti oggetto di trattativa per molto meno. Magari sugli 80 milioni: possibili interessamenti da Premier League e Arabia Saudita. L’ingaggio è di 5,5 milioni più bonus. Secondo la rosea, ci sarebbe il norvegese Antonio Nusa tra i possibili successori.