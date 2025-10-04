Allegri su Rafa Leao: "Aiutati che Dio ti aiuta. Il futuro è nelle sue mani, non nelle mie"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Juventus, ha parlato così della crescita di Rafa Leao e della stagione che lo aspetta ora che l'infortunio sembra finalmente alle spalle: "Leao deve iniziare ancora la stagione praticamente. Ha grande voglia di fare. Non è nelle mie mani, ma nelle sue mani. Leao sa che è una stagione importante per lui. C’è un vecchio detto: aiutati che Dio ti aiuta. Lui ha bisogno della squadra e la squadra ha bisogno di lui".

Come sta Tomori? E Leao?

"Tomori è a completa disposizione. Leao ha fatto una bella settimana, è la prima dal 17 agosto. Domenica volevo farlo entrare, ma non così presto. Rafa sta crescendo di condizione, così come Nkunku".

Come si inserisce Leao in una squadra che funziona bene e vince?

"Ho imparato una cosa: dire 'domani faccio questo perché è il momento di cambiare non va bene'. Il momento di cambiare è quando me ne accorgo".

Rileggi qui tutte le parole di mister Allegri in conferenza stampa!