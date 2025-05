Milan, cautela sulle condizioni di Jovic: l'obiettivo è riaverlo al top per la finale di Coppa Italia

Archiviata la vittoria contro il Venezia e dopo due giorni di riposo concessi da Sergio Conceiçao, il Milan è tornato ieri ad allenarsi a Milanello per preparare la trasferta di lunedì sera in casa del Genoa. Al centro dell’attenzione, come riportato da Tuttosport, ci sono le condizioni fisiche di Luka Jovic.

L’attaccante serbo si era fermato durante il riscaldamento della gara di domenica scorsa a causa di una lombalgia che già si era manifestata alla vigilia del match in Laguna. Lo staff medico rossonero, insieme a Conceiçao, sta lavorando con cautela per evitare ricadute e garantire un pieno recupero del centravanti in vista del grande appuntamento del 14 maggio: la finale di Coppa Italia all’Olimpico contro il Bologna.

Nel frattempo, per la sfida di lunedì contro il Genoa, resta aperto il ballottaggio in attacco. A contendersi una maglia da titolare nel ruolo di punta centrale nel 3-4-3 ci sono Tammy Abraham e Santiago Gimenez, entrambi pronti a sfruttare l’occasione in un momento cruciale della stagione. Il Milan, che sogna la doppietta stagionale dopo il successo in Supercoppa, non vuole lasciare nulla al caso. Tutti gli sforzi sono concentrati per arrivare al meglio alla finale e riportare a casa un altro trofeo.