Milan, Ceballos per il post-Calhanoglu: se n'è già parlato col Real Madrid nell'affare Brahim Diaz

vedi letture

Dopo Maignan e Tomori, il terzo colpo del Milan in quest'estate dovrebbe essere il ritorno di Brahim Diaz. Ma gli affari con il Real Madrid non si fermano qui. Negli ultimi giorni, durante i contatti tra le parti per il nazionale Under 21 spagnolo, si è parlato anche di Dani Ceballos, individuato come il sostituto ideale di Hakan Calhanoglu. Un profilo trattato già due anni fa, quando il prezzo era esagerato (40 milioni). Oggi, dopo due stagioni in chiaroscuro in prestito all'Arsenal, dovrebbe essere calato. Un'idea che ritorna, dunque, che sarà approfondita nei prossimi giorni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.