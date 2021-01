Milan, che carica Mandzukic. Rassicura sulla forma fisica e vuole giocare subito

Lo sguardo cattivo, poche parole e tanta voglia di tornare a giocare. Mario Mandzukic è uno di quelli che bada al sodo, poche chiacchiere e tanti fatti, ma ha tenuto a precisare più volte di essere già in forma per disputare una partita ufficiale con il Milan. “Se non fossi stato pronto non avrei accettato e sarei rimasto a casa davanti la Tv. Non preoccupatevi, fisicamente sono in ottime condizioni perché mi sono allenato duramente”.

Il croato si candida per andare in panchina già con l’Atalanta e probabilmente giocare qualche minuto nel finale se ce ne fosse bisogno. L’impatto con il mondo rossonero è stato più che positivo: "Sono molto contento di essere in un grande Club come il Milan, negli ultimi tempi mi sono preparato al meglio per una sfida come questa. Tutti conoscono la storia del Milan, i successi del Milan. Sono stato felicissimo quando ho ricevuto la prima chiamata da Maldini e Massara. La prima impressione è stata molto buona, nella squadra c'è una bellissima atmosfera. Ho già percepito entusiasmo, convinzione e determinazione: elementi fondamentali per stare in alto”, ha spiegato l’attaccante milanista. Il suo compito, oltre a segnare, è quello di aiutare i giovani e l’intero gruppo, come se fosse un fratello maggiore. "Io e Zlatan abbiamo tanta esperienza, nel calcio è importante incutere timore agli avversari, combattere e proteggere la squadra”. Un acquisto importante da parte della proprietà Elliott, che ha deciso di sostenere l’allenatore con rinforzi di livello per giocarsi lo scudetto fino alla fine, dimostrando di voler effettuare sacrifici economici in un momento difficile per il calcio mondiale.