Milan, Conceicao cerca la scossa: colloqui individuali sul volo e nell'hotel di Riyad

vedi letture

Sergio Conceicao prova a dare la sua impronta al Milan, nonostante il tempo a disposizione per incidere nel gruppo prima dell'esordio sia davvero pochissimo. La semifinale di Supercoppa Italiana di domani sera contro la Juventus è un primo step importantissimo per l’allenatore portoghese, sottolinea quest'oggi Tuttosport, che ieri ha iniziato a studiare la possibile formazione da mandare in campo contro i bianconeri. I suoi moduli di riferimento sono il 4-4-2 e il 4-3-3, ma visti gli uomini a disposizione è assai probabile che possa optare per la prima soluzione tattica.

La buona notizia è che Christian Pulisic si è allenato anche ieri in gruppo e sarà così titolare come esterno di sinistra, mentre a destra ci dovrebbe essere la conferma da titolare di Alex Jimenez, che continua a crescere partita dopo partita.

Il nuovo allenatore milanista ha cercato, fin dal suo arrivo a Milanello, di entrare nel sistema operativo della squadra e dei singoli calciatori e lo ha fatto sfruttando ogni momento possibile, ivi compreso il volo di cinque ore da Malpensa a Riyad durante il quale ha intrattenuto diversi colloqui individuali. Poi, una volta arrivati nell’hotel, Conceiçao ha spiegato a tutti quelle che sono le sue regole e ha “mandato a dormire” la squadra poco dopo la mezzanotte perché il focus di tutti è quello del lavoro. Insieme al suo staff ha fatto lunghe sedute di video analisi per accorciare ulteriormente il tempo e preparare al meglio la partita.