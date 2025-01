Milan, Conceicao: "La gara col Cagliari è passata. Due punte subito? Magari la prossima"

vedi letture

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro il Como, recupero della 19esima giornata di Serie A: "La gara col Cagliari è passata, adesso dobbiamo giocare e siamo concentrati. Non mi piace fare interviste prima della partita".

Bennacer mediano importante per la sua idea di calcio?

"Per me sì, perché gioca per quello. Ho pensato a un piano, lui fa parte di quello".

Ha pensato di giocare con due punte oggi?

"Mi passano tante cose per la testa, la squadra è la cosa più importante. Può essere in futuro, oggi è così, durante la partita faccio la gestione. Forse in questa partita o magari la prossima. Vediamo".