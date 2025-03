Live TMW Milan, Conceiçao: "Mi devo calmare, oggi grande delusione. Ma buona reazione"

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico del Milan Sergio Conceiçao interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.43 - Inizia la conferenza.

Queste partite non le fanno rabbia?

"A parole non posso esprimere quello che sento, è una delusione. Mi devo calmare, oggi è successo di tutto. Non cerco scuse: mi sono svegliato con la chiamata del dottore per Loftus e anche Malik, che si è allenato due volte dopo la nazionale, come Gimenez. Devi cambiare tutto nella preparazione della partita. Ci vuole lavoro, ma la reazione mi è piaciuta. Bisogna capire perché non l'abbiamo avuta nel primo tempo".

Ora c'è la partita delle partite:

"Sì, è una partita importante, la Coppa Italia è un obiettivo del club. L'abbiamo già affrontata due volte, sono belle sfide, come quella di oggi. Pensiamo ora al derby".

Con quale metodo pensa di trasferire la sua cattiveria e intensità alla squadra?

"Allenando al massimo ed essendo chiaro nelle cose da fare. I giocatori hanno già dimostrato di avere carattere, bisogna continuare a lavorare sull'equilibrio. È difficile per tutti in questa posizione di classifica, ma ho un gruppo che ha voglia di cambiare questi risultati. Bisogna cominciare da martedì".

Quanto è importante la perdita di Gimenez nella prossima?

"È un giocatore importante. Non so perché abbia ricevuto il giallo. Anche io sono stato ammonito, ma si è giocato troppo poco. Servivano più minuti di recupero".

23.49 - Termina la conferenza.