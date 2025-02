Milan, Conceiçao: "Theo sa di aver creato difficoltà. Punizione? No, domani è disponibile"

vedi letture

In conferenza stampa prima della sfida contro il Torino, il tecnico del Milan Sergio Conceiçao ha parlato del momento di Theo Hernandez dopo l'espulsione per simulazione che ha influito negativamente nella gara di Champions League contro il Feyenoord che ha sancito l'eliminazione dei rossoneri:

Theo Hernandez domani giocherà? Ha bisogno di una punizione?

"Su Theo posso dire che a me piacciono le domande sul calcio, non sui capelli... A me basta che siano professionisti e che diano tutto per il club. Ne ho parlato a fine partita: Theo è un patrimonio del club, ha dato gioia ai tifosi in altri momenti. Sa di aver fatto qualcosa che ha messo la squadra in difficoltà, ne abbiamo parlato all'interno dello spogliatoio. Anche io ho commesso degli errori... E' uno dei giocatori disponibili per giocare domani, per rispondere alla domanda".

Come sta la squadra? Come si riesce a rimotivare i giocatori?

"Nel calcio nel bene e nel male dopo le partite si ricomincia pensando a quella successiva. E' chiaro che ci è costato, il giorno dopo siamo stati male ma già oggi ho visto il gruppo molto concentrato. Sapevamo di essere più forti, avevamo preparato bene la partita, poi episodi e dettagli hanno deciso. Il calcio è semplice: è fare gol e non prenderli. Dentro questa semplicità c'è la complessità, serve lavorare per far diventare semplice il calcio. Dietro c'è tanto lavoro a vari livelli. Noi dobbiamo prendere episodi e dettagli e cerchiamo di far andare ogni giocatore verso ciò che serve alla squadra. Io sto iniziando a vedere delle evoluzioni interessanti, ma il tempo non c'è. Ora dobbiamo pensare al 4° posto e alla Coppa Italia. Ho visto bene i ragazzi".