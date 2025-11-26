Al Ittihad, Conceição attacca: "A 50 anni potrei giocare, al ritmo espresso dalla squadra"

Sérgio Conceição ha lasciato dure critiche alla sua squadra, l’Al Ittihad, dopo la pesante sconfitta per 4-2 sul campo dell’Al Duhail a Doha, in Qatar, nella partita valida per la Champions asiatica. La formazione guidata dal tecnico portoghese è arrivata a subire un 0-4, riuscendo solo successivamente a ridurre le distanze.

"Abbiamo avuto solo nomi in campo, non una squadra. È la prima volta che vivo una situazione del genere. Ho 50 anni [51 compiuti il 15 novembre] e sarei ancora in grado di giocare al ritmo che la squadra ha mostrato", ha dichiarato Conceição in conferenza stampa, rivolgendosi anche ai tifosi.

"La reazione dei nostri giocatori nella zona difensiva è stata deludente. Abbiamo mostrato solo una risposta offensiva con l’obiettivo di pareggiare e vincere, ma è fondamentale anche difendere la nostra porta con efficacia. Faccio i complimenti al nostro avversario e spero che i nostri tifosi accettino le nostre scuse per quanto accaduto. Non ho altro da aggiungere", ha concluso il tecnico portoghese.