Clima terribile tra Sergio Conceiçao, Benzema e l'Al Ittihad: la vetta di SPL dista 13 punti

Sergio Conceiçao non ha pace all’Al Ittihad. L'ex tecnico del Milan, sostituito da Allegri in estate, questa sera è uscito sconfitto di misura e in casa dall’Al Ahli, allontanandosi enormemente dalla vetta, attualmente occupata dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. In questo momento infatti ci sono già 13 punti di distacco tra la squadra di CR7 e quella di Conceiçao. È bastato un solo gol di Mahrez al 55° minuto e un intervento a farfalle di Danilo Pereira che ha spalancato la porta all'ex City.

Numeri impietosi

Dopo 4 partite di campionato, dunque, Conceicao resta a secco di vittorie: solo 2 pareggi e 2 sconfitte. E delle debacle arrivate, entrambe da scontri diretti, tra questa sera e quella del 24 ottobre con l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Complessivamente incassando 8 gol nei 4 incontri di Saudi Pro League, segnando invece 5 reti. L'ex allenatore del Milan però comincia a tremare, perché oltre alla cima della classifica che può ammirare solo con l'utilizzo del binocolo, non filtrano buone notizie all'interno dello spogliatoio.

Terremoto in casa

Infatti, stando a quanto riferito dal portale francese Foot Mercato, l’atmosfera in casa Al Ittihad tra Benzema, i giocatori e Sergio Conceição è pessima. Soprattutto alcuni giocatori di rilievo della squadra saudita sono confusi a proposito dei metodi adottati dal tecnico portoghese di 50 anni e della sua tattica.