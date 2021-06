Milan, contatti fitti con il Real per Brahim Diaz e Odriozola. E spunta l'idea Jovic

Il Milan prosegue con i contatti fitti con il Real Madrid, per chiudere al più presto l'operazione Brahim Diaz, sempre più vicino al ritorno a Milano. Con i blancos, inoltre, i rossoneri continuano a sondare il terreno per Alvaro Odriozola, piano B di Maldini e Massara in caso di mancato accordo con il Manchester United per il ritorno di Dalot. E, secondo quanto riporta Sky Sport, i rossoneri avrebbero chiesto informazioni per Luka Jovic, attaccante classe '97 acquistato due anni fa dal Real, e ceduto in prestito all'Eintracht Francoforte lo scorso anno. Jovic sarebbe il piano B del Milan nel caso in cui il Chelsea non liberasse Giroud.