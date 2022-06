Milan, dalla Francia: piace Jean Onana del Bordeaux. I rossoneri sul giovane centrocampista

Nuovo nome per il centrocampo del Milan, con L'Equipe che parla dell'interessamento da parte del club di via Aldo Rossi per il classe 2000 del Bordeaux Jean Onana. I rapporti tra le due società sono ottimi dopo l'affare legato ad Adli e se dovessero esserci delle condizioni vantaggiose la dirigenza rossonera farà un tentativo, con i francesi che lo valutano 10 milioni di euro.