Milan, day after amaro a Milanello. Dalle scuse di Theo alla rabbia di Ibrahimovic

vedi letture

Il giorno dopo l’amara eliminazione del Milan dalla Champions League, a Milanello si è respirata un’atmosfera carica di delusione e frustrazione. La dirigenza rossonera ha voluto incontrare squadra e allenatore subito dopo la fine dell’allenamento per un confronto diretto sulle cause del fallimento europeo. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, il clima nel centro sportivo era teso, con i giocatori visibilmente scossi dal risultato contro il Feyenoord, che ha segnato la fine del percorso europeo del club.

Le scuse di Theo

A rompere il silenzio è stato Theo Hernandez, che ha preso la parola per assumersi la responsabilità della sua espulsione, un episodio che ha pesantemente condizionato l’esito della partita e, di fatto, ha compromesso le possibilità di qualificazione. Il terzino francese ha voluto chiedere scusa ai compagni e allo staff per il suo errore, consapevole dell’impatto che ha avuto sull’intera squadra. Successivamente, ha esteso le sue scuse anche ai tifosi con un messaggio pubblicato sui social, riconoscendo la delusione che ha provocato.

La rabbia di Ibra

Dopo Theo, è intervenuto Zlatan Ibrahimovic, che ha voluto far sentire la sua voce nello spogliatoio. L’ex campione svedese, ora figura chiave nell’organigramma rossonero, non ha nascosto la sua rabbia per l’eliminazione, che oltre al danno d’immagine ha avuto un forte impatto economico per il club. Se davanti alle telecamere aveva difeso la squadra, in privato ha usato toni molto più duri, sottolineando gli errori commessi nelle sfide decisive contro Dinamo Zagabria e Feyenoord. Il suo intervento è stato breve ma incisivo: ha chiesto una reazione immediata e ha preteso un cambio di mentalità per evitare di ripetere gli stessi errori in futuro.