Milan, distanza per il rinnovo di Romagnoli: 4,5 milioni la richiesta, 3 l'offerta del club

Alessio Romagnoli non sta attraversando un buon momento, visto che dopo il derby contro l'Inter è finito nell'occhio del ciclone, con tante critiche anche da parte dei tifosi rossoneri. Secondo quanto riportato da Tuttosport la questione legata al suo rinnovo non aiuta a riportare il sereno, visto che il suo contratto è in scadenza nel 2022 e non è stato ancora trovato l'accordo per prolungarlo. Il suo agente Mino Raiola ha chiesto 4,5 milioni di euro a stagione, contro i 3 offerti dal club.