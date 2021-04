Milan, Donnarumma è un rebus: il club rossonero intanto blocca Maignan del Lille

L’assoluta priorità, per il Milan, resta il rinnovo di Gigio Donnarumma, ma i vertici di via Aldo Rossi non vogliono farsi trovare impreparati nel caso in cui la trattativa con Raiola dovesse naufragare definitivamente. Per questo si stanno guardando intorno e pare abbiano già trovato il sostituto di Gigio. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina conferma l'anticipazione di TMW: i rossoneri avrebbero già trovato un accordo con il portiere del Lille Mike Maignan. L’estremo difensore francese ha il contratto è in scadenza nel 2022 e guadagna 800mila euro netti a stagione. Il costo del cartellino è di 18 milioni. Secondo fonti attendibili - scrive la rosea - il Milan ha già un’intesa con il giocatore per un contratto di 5 anni (probabilmente a 3 milioni), così come non appare difficile un accordo con il Lilla.