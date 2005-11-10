Milan, la firma di Modric c'è. Si attende solo il comunicato ufficiale del rinnovo

Ancora un anno in rossonero per il fuoriclasse croato, che a settembre compirà 41 anni

La firma è già arrivata, manca solo l’annuncio. Ma, tra poco, si arriverà anche a quello. Per oggi pomeriggio, infatti, è atteso il comunicato ufficiale con la nota del prolungamento di contratto di Luka Modric con il Milan fino al 2027. Il croato guadagnerà 3,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Modric-Milan ancora insieme, trema un record di Ibrahimovic

Modric, a 41 anni da compire il 9 settembre, sfrutterà questa stagione in rossonero per - tra le altre cose - insidiare Ibrahimovic in una speciale classifica: quella del marcatore più anziano della Serie A; lo svedese, infatti, ha segnato il suo ultimo gol a 41 anni e 5 mesi. Modric è già tra i marcatori più longevi, avendo trovato la rete a 40 anni e 5 mesi. Se dovesse segnare nella seconda parte del prossimo campionato, quindi, il croato potrebbe superare Zlatan e diventare il giocatore più anziano ad aver realizzato un gol nella storia del campionato italiano. Un altro possibile record per un campione senza tempo.

Manca solo la scelta sulla Croazia

Nei prossimi giorni, inoltre, Modric chiarirà anche il proprio futuro con la Croazia. Il capitano avrebbe incontrato il nuovo ct Slaven Bilic per valutare diverse opportunità in vista dei prossimi impegni con la Nazionale a scacchi. Sul tavolo ci sono un'ultima partita celebrativa in Nations League oppure la prosecuzione dell'esperienza in nazionale per almeno un'altra stagione. Dopo il Mondiale, Modric non ha ancora preso una decisione definitiva, ma il rinnovo oramai imminente con il Milan dimostra che, quando si parla di lui, nessuna ipotesi può essere esclusa.