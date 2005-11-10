Ufficiale Sandrucci approda in Serie B alla Juve Stabia: arriva in prestito secco dal Torino

È attraverso una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Juve Stabia comunica "di aver raggiunto un accordo con il Torino Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo dell’attaccante Romeo Sandrucci.

Nato a Moncalieri il 22 agosto 2007, Sandrucci è cresciuto nel settore giovanile del Torino con il quale ha vinto il campionato Under 18 nella stagione 2024/25. Nella scorsa annata ha totalizzato 23 presenze siglando 7 reti e fornendo 2 assist nel campionato Primavera 1".

Hanno poi seguito le sue prime parole da calciatore gialloblù: “Sono entusiasta ed emozionato di iniziare questa nuova avventura con la Juve Stabia. Fin dal primo contatto ho percepito grande fiducia nei miei confronti e non vedo l’ora di ripagarla sul campo Arrivo con entusiasmo, determinazione e con l’obiettivo di mettermi subito a disposizione del mister, dei compagni e della società. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi e di scendere in campo per dare il massimo e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della squadra. Forza Vespe!”.