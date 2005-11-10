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La cessione più remunerativa è realtà: Durosinmi saluta il Pisa. Firma quadriennale col Genk

La cessione più remunerativa è realtà: Durosinmi saluta il Pisa. Firma quadriennale col Genk TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 12:33Serie B

Dopo soli sei mesi, si è conclusa l'avventura di Rafiu Durosinmi al Pisa: l'attaccante, infatti, è un nuovo volto del Genk, dove è approdato a titolo definitivo firmando un quadriennale.
A renderlo noto, la nota della formazione belga, che di seguito riportiamo:

L'attesa è finita. Il KRC Genk ha messo a segno il suo secondo acquisto estivo con l'arrivo di Rafiu Durosinmi (23) . L'attaccante nigeriano arriva dal Pisa SC e ha firmato un contratto quadriennale alla Cegeka Arena.

Con l'arrivo di Durosinmi, il KRC Genk si assicura un attaccante che si sposa perfettamente con le ambizioni sportive del club. Un centravanti completo che unisce forza, presenza fisica e un innato senso del gol. Pronto a lasciare il segno fin da subito, aggiunge una dimensione e una presenza in più al reparto offensivo del Genk.

Attaccante di comprovata capacità realizzativa
Sebbene Durosinmi provenga dal Pisa SC, si è fatto un nome all'FC Viktoria Plzeň. Nella Repubblica Ceca ha dimostrato le sue qualità sia a livello nazionale che europeo. In 86 presenze ha realizzato 35 gol e 10 assist. Complessivamente, Durosinmi ha già collezionato 150 presenze da professionista, segnando 54 gol e fornendo 17 assist.

"Rafiu è un attaccante le cui qualità si adattano perfettamente al modo di giocare del KRC Genk", afferma il responsabile del settore calcio Dimitri de Condé. "È una presenza importante in area di rigore, ma è anche tecnicamente forte e sa dialogare bene con i compagni. È un classico numero nove, capace di tenere palla e far partecipare i compagni al gioco. Cercavamo un giocatore con un profilo che potesse avere un impatto immediato e aiutarci a tornare a competere ai massimi livelli. Rafiu risponde a tutti questi requisiti."

La raccomandazione di Onuachu
L'ambizione del club, lo stile di gioco del Genk e l'eccellente ambiente per la crescita dei giocatori hanno giocato un ruolo chiave nella decisione di Durosinmi di unirsi alla squadra. Ha parlato anche con il suo compagno di nazionale nigeriano Paul Onuachu, che non ha fatto altro che tessere le lodi del KRC Genk e lo ha convinto che questa fosse la scelta giusta.

"Voglio essere importante per la squadra fin dal primo giorno, segnare gol e dare il massimo in ogni partita. Ho parlato con Paul del club. Mi ha raccontato tantissime cose positive sul Genk, sui tifosi e sul modo in cui la società lavora con i suoi giocatori. Sono orgoglioso di essere un Genkie", ha dichiarato il nostro nuovo attaccante.

Benvenuto in città, Rafiu!".

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