Ufficiale
Colpo di spessore per la difesa della Pergolettese: Silvestri ha spostato il progetto gialloblù
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Lo avevamo anticipato ieri, adesso arriva anche l'ufficialità: la Pergolettese ha calato il grande colpo in difesa, perché si è assicurata l'ex Catania e Triestina Tommaso Silvestri, annunciato proprio adesso dal club.
Ecco la nota:
"𝐁𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐔𝐓𝐎, 𝐓𝐎𝐌𝐌𝐀𝐒𝐎!
Tommaso Silvestri è ufficialmente un nuovo calciatore della U.S. Pergolettese 1932!
Esperienza, leadership e determinazione al servizio della squadra per affrontare insieme la nuova stagione.
In bocca al lupo, Tommaso! Ti aspettiamo in campo".
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