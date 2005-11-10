Ufficiale Colpo di spessore per la difesa della Pergolettese: Silvestri ha spostato il progetto gialloblù

Lo avevamo anticipato ieri, adesso arriva anche l'ufficialità: la Pergolettese ha calato il grande colpo in difesa, perché si è assicurata l'ex Catania e Triestina Tommaso Silvestri, annunciato proprio adesso dal club.

Ecco la nota:

"𝐁𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐔𝐓𝐎, 𝐓𝐎𝐌𝐌𝐀𝐒𝐎!

Tommaso Silvestri è ufficialmente un nuovo calciatore della U.S. Pergolettese 1932!

Esperienza, leadership e determinazione al servizio della squadra per affrontare insieme la nuova stagione.

In bocca al lupo, Tommaso! Ti aspettiamo in campo".